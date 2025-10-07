0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Почти 2 млрд злотых за квартал: украинцы заняли второе место по расходам в Польше

Личные финансы
28
Почти 2 млрд злотых за квартал: украинцы заняли второе место по расходам в Польше
Почти 2 млрд злотых за квартал: украинцы заняли второе место по расходам в Польше
Украинцы занимают второе место после немцев по объемам расходов в Польше, тратя почти 2 млрд злотых за квартал.
Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины за октябрь 2025 года.
Почти 2 млрд злотых за квартал: украинцы заняли второе место по расходам в Польше

Динамика миграции

Отмечается, что на начало октября 2025 года количество украинских мигрантов за пределами страны достигло 5,8 млн человек.
За первые девять месяцев 2025 года количество украинцев за рубежом выросло на 166 тыс. человек, что значительно меньше, чем за аналогичный период 2024 года (390 тыс. человек).
Самые большие украинские общины находятся в Германии, Польше и Чехии.
Читайте также
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на президента Ассоциации частных работодателей Александра Чумака писал, что работодатели испытывают нехватку кадров, хотя пограничники не фиксируют массовый выезд молодежи.
По его словам, в последние годы работодатели остро ощущают дефицит кадров и сталкиваются с рядом проблем из-за массовой миграции и мобилизации. Возрастают расходы на рекрутинг, дольше продолжается обучение новичков, изменяются графики и повышаются зарплатные ожидания кандидатов на стартовых позициях.
Чумак отмечает, что в этом контексте с наибольшими сложностями сталкиваются рабочие специальности, сферы логистики, строительства и здравоохранения.
Офис миграционной политики писал, что Национальный банк прогнозирует, что за 2025−2026 гг. из Украины выедут почти 400 тысяч граждан. Ожидается, что даже после войны может быть новая волна миграции. Это в свою очередь спровоцирует ситуацию, что на восстановление страны придется привлекать иностранцев. Украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, даже если часть мигрантов не вернется.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems