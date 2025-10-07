Почти 2 млрд злотых за квартал: украинцы заняли второе место по расходам в Польше Сегодня 13:25 — Личные финансы

Украинцы занимают второе место после немцев по объемам расходов в Польше, тратя почти 2 млрд злотых за квартал.

Об этом свидетельствует макроэкономический и монетарный обзор Национального банка Украины за октябрь 2025 года.

Динамика миграции

Отмечается, что на начало октября 2025 года количество украинских мигрантов за пределами страны достигло 5,8 млн человек.

За первые девять месяцев 2025 года количество украинцев за рубежом выросло на 166 тыс. человек, что значительно меньше, чем за аналогичный период 2024 года (390 тыс. человек).

Самые большие украинские общины находятся в Германии, Польше и Чехии.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на президента Ассоциации частных работодателей Александра Чумака писал , что работодатели испытывают нехватку кадров, хотя пограничники не фиксируют массовый выезд молодежи.

По его словам, в последние годы работодатели остро ощущают дефицит кадров и сталкиваются с рядом проблем из-за массовой миграции и мобилизации. Возрастают расходы на рекрутинг, дольше продолжается обучение новичков, изменяются графики и повышаются зарплатные ожидания кандидатов на стартовых позициях.

Чумак отмечает, что в этом контексте с наибольшими сложностями сталкиваются рабочие специальности, сферы логистики, строительства и здравоохранения.

Офис миграционной политики писал, что Национальный банк прогнозирует , что за 2025−2026 гг. из Украины выедут почти 400 тысяч граждан. Ожидается, что даже после войны может быть новая волна миграции. Это в свою очередь спровоцирует ситуацию, что на восстановление страны придется привлекать иностранцев. Украинская экономика может терять до 7,8% ВВП ежегодно, даже если часть мигрантов не вернется.

