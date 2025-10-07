В США повысили стоимость визы H-1B до $100 тысяч: как это отразится на украинском IT Сегодня 11:03 — Личные финансы

В США изменили правила для иностранных специалистов, теперь оформление рабочей визы H-1B стоит $100 тысяч. На первый взгляд это могло бы создать трудности для украинских специалистов, которых приглашают в США. Однако опрошенные эксперты считают, что повышение стоимости визы не только не станет проблемой для украинской IT-индустрии, но и может открыть для нее новые возможности.

Что такое виза H-1B

Виза H-1B — один из главных механизмов, позволяющих американским компаниям временно нанимать иностранных специалистов в отраслях, требующих высокой квалификации: IT, инженерии, медицине и финансах. Для участия в программе необходимо иметь, по меньшей мере, степень бакалавра.

19 сентября 2025 года президент Дональд Трамп подписал прокламацию, усложнившую возможность получить эту визу. Так, с 1 октября любая новая петиция на H-1B теперь требует уплаты сбора в размере $100 000. Ранее расходы работодателя составляли от $2000 до $5000.

Официальная цель изменений — защита американского рынка труда и стимулирование найма граждан США. Власти объясняют, что некоторые компании злоупотребляли программой, заменяя американских работников более дешевой иностранной рабочей силой. Новый ценник должен побуждать бизнес привлекать иностранцев только в исключительных случаях, когда найти специалиста в США невозможно.

Как это может повлиять на украинский аутсорс

На первый взгляд, ограничения на релокацию специалистов в США — главный рынок заказчиков IT-услуг — могли бы ударить по украинскому сектору. Однако эксперты считают, что ситуация, напротив, может сыграть Украине на пользу.

Как объясняет CEO & Founder ALCOR, посол Ассоциации IT Ukraine в США Дмитрий Овчаренко, если наем иностранных разработчиков в США становится финансово невыгодным, компании будут искать альтернативы, в частности, сотрудничество с удаленными командами и аутсорс-компаниями.

Он ссылается на прогноз аналитического агентства ISG, которое ожидает, что новая структура H-1B заставит американские компании активнее пересматривать свои оффшорные стратегии.

Похожее мнение высказал Виталий Нужный, руководитель региона CEE компании Ciklum. По его словам, для украинских сервисных компаний это может стать даже преимуществом, ведь для американских клиентов сотрудничество с украинскими командами будет проще и дешевле. Это в свою очередь открывает дополнительные возможности для Украины как одного из ключевых IT-центров в Восточной Европе.

CEO Precoro Андрей Живолович считает решение Трампа экономически спорным, ведь релокация специалиста означает, что он платит налоги и тратит средства внутри США. А при аутсорсе эти деньги покидают страну.

Альтернативы визе H-1B

Несмотря на усложнение получения самой популярной визы для иностранных специалистов, у украинских специалистов есть другие варианты.

Для младших специалистов существуют образовательные программы, например студенческая виза F-1 с последующей возможностью работать по программе OPT или виза J-1 для стажировок.

Также существует виза L-1 для корпоративных перемещений. Она позволяет переводить сотрудников в пределах одной компании, если у нее есть представительство в США.

Кроме того, существует вариант cap-exempt H-1B — виза, не подпадающая под общие квоты, доступная для работы в неприбыльных организациях или исследовательских учреждениях.

