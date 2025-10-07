«Укрпочта» снизила цену на доставку посылок в 6 стран (список) Сегодня 14:36 — Фондовый рынок

«Укрпочта» снизила цену на доставку посылок в 6 стран (список)

Как пишет Укрпочта, теперь есть возможность отправлять до 5 кг и экономить до 25% на доставке в 6 стран.

Об этом сообщила компания.

До этого отправления от 2 до 5 кг принимались как «посылки» или «EMS». Сейчас при оформлении есть возможность выбрать «Мелкий пакет PRIME».⠀

Какие страны

Соединенное Королевство.

Китай.

Сингапур.

Таиланд.

Чили.

Индия.

Доставка товаров весом 5 кг в Соединенное Королевство посылкой стоит $41,94. А по услуге «Мелкий пакет PRIME» — всего $34. И вы экономите почти $8 на одной отправке.⠀

Преимущества услуги

без оплаты воздуха в коробке — мы, как обычно, принимаем во внимание только фактический (а не объемный) вес;

легкое онлайн-оформление отправок;

отслеживание по трек-номеру в любой момент;

адресная доставка;

бесплатный возврат в случае невручения.⠀

«Например, для бизнесов, работающих с Великобританией — вторым по объему направлением украинского экспорта — доставка весом 2−5 кг подешевеет на 22−25% по сравнению с категорией «посылка». В общей сложности около 30% наших клиентов смогут экономить на международной доставке. «И это только начало», — написал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.

