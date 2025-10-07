0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрпочта» снизила цену на доставку посылок в 6 стран (список)

Фондовый рынок
41
«Укрпочта» снизила цену на доставку посылок в 6 стран (список)
«Укрпочта» снизила цену на доставку посылок в 6 стран (список)
Как пишет Укрпочта, теперь есть возможность отправлять до 5 кг и экономить до 25% на доставке в 6 стран.
Об этом сообщила компания.
До этого отправления от 2 до 5 кг принимались как «посылки» или «EMS». Сейчас при оформлении есть возможность выбрать «Мелкий пакет PRIME».⠀

Какие страны

  • Соединенное Королевство.
  • Китай.
  • Сингапур.
  • Таиланд.
  • Чили.
  • Индия.
Доставка товаров весом 5 кг в Соединенное Королевство посылкой стоит $41,94. А по услуге «Мелкий пакет PRIME» — всего $34. И вы экономите почти $8 на одной отправке.⠀

Преимущества услуги

  • без оплаты воздуха в коробке — мы, как обычно, принимаем во внимание только фактический (а не объемный) вес;
  • легкое онлайн-оформление отправок;
  • отслеживание по трек-номеру в любой момент;
  • адресная доставка;
  • бесплатный возврат в случае невручения.⠀
«Например, для бизнесов, работающих с Великобританией — вторым по объему направлением украинского экспорта — доставка весом 2−5 кг подешевеет на 22−25% по сравнению с категорией «посылка». В общей сложности около 30% наших клиентов смогут экономить на международной доставке. «И это только начало», — написал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems