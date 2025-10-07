«Укрпочта» снизила цену на доставку посылок в 6 стран (список)
Как пишет Укрпочта, теперь есть возможность отправлять до 5 кг и экономить до 25% на доставке в 6 стран.
Об этом сообщила компания.
До этого отправления от 2 до 5 кг принимались как «посылки» или «EMS». Сейчас при оформлении есть возможность выбрать «Мелкий пакет PRIME».⠀
Какие страны
- Соединенное Королевство.
- Китай.
- Сингапур.
- Таиланд.
- Чили.
- Индия.
Доставка товаров весом 5 кг в Соединенное Королевство посылкой стоит $41,94. А по услуге «Мелкий пакет PRIME» — всего $34. И вы экономите почти $8 на одной отправке.⠀
Преимущества услуги
- без оплаты воздуха в коробке — мы, как обычно, принимаем во внимание только фактический (а не объемный) вес;
- легкое онлайн-оформление отправок;
- отслеживание по трек-номеру в любой момент;
- адресная доставка;
- бесплатный возврат в случае невручения.⠀
«Например, для бизнесов, работающих с Великобританией — вторым по объему направлением украинского экспорта — доставка весом 2−5 кг подешевеет на 22−25% по сравнению с категорией «посылка». В общей сложности около 30% наших клиентов смогут экономить на международной доставке. «И это только начало», — написал генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смилянский.
