Разработчик monobank становится первым украинским финтех-единорогом — Гороховский Сегодня 12:12 — Фондовый рынок

Разработчик monobank становится первым украинским финтех-единорогом — Гороховский

Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) объявил об инвестиции в IT-холдинг «Fintech-IT Group» (разработчика экосистемы mono), по оценке, более чем в 1 миллиард долларов.

Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

Читайте также В monobank появилась функция жалоб на подозрительные сборы

UMAEF является корпорацией штата Делавэр, деятельность которой осуществляется под наблюдением Государственного департамента США. Фонд также возглавляет консорциум частных американских инвесторов.

Как говорится в сообщении, Fintech-IT Group учредили Олег Гороховский и Михаил Рогальский. В состав входят компании «Финтек Бенд», «Килобайт1024», «Шейк-ту-Пэй», «Эй Си Ди Си Процессинг» и несколько других.

Читайте также Соучредитель monobank раскритиковал повышение ставки на «сверхдоходы» банков

Холдинг является поставщиком программного обеспечения для «УниверсалБанка» в рамках проекта monobank

Представитель UMAEF войдет в состав совета директоров Fintech-IT Group.

Ранее соучредитель monobank Олег Гороховский раскритиковал инициативу главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева о повышении ставки налогообложения «сверхприбылей» банков. В посте в соцсетях Гороховский сделал «короткий экскурс, как работает банковская система, в свободное от пристального внимания Гетманцева время».

«Для того чтобы кредитовать экономику, банки должны иметь собственный капитал, который в условиях войны формируется исключительно из нераспределенной прибыли после налогов».

По словам Гороховского, высокие налоги на банки приводят к вымыванию банковского капитала и замедлению экономики.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.