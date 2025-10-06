Разработчик monobank становится первым украинским финтех-единорогом — Гороховский
Ukraine-Moldova American EnterpriseFund (UMAEF) объявил об инвестиции в IT-холдинг «Fintech-IT Group» (разработчика экосистемы mono), по оценке, более чем в 1 миллиард долларов.
Об этом сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.
UMAEF является корпорацией штата Делавэр, деятельность которой осуществляется под наблюдением Государственного департамента США. Фонд также возглавляет консорциум частных американских инвесторов.
Как говорится в сообщении, Fintech-IT Group учредили Олег Гороховский и Михаил Рогальский. В состав входят компании «Финтек Бенд», «Килобайт1024», «Шейк-ту-Пэй», «Эй Си Ди Си Процессинг» и несколько других.
Холдинг является поставщиком программного обеспечения для «УниверсалБанка» в рамках проекта monobank.
Представитель UMAEF войдет в состав совета директоров Fintech-IT Group.
Ранее соучредитель monobank Олег Гороховский раскритиковал инициативу главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева о повышении ставки налогообложения «сверхприбылей» банков. В посте в соцсетях Гороховский сделал «короткий экскурс, как работает банковская система, в свободное от пристального внимания Гетманцева время».
«Для того чтобы кредитовать экономику, банки должны иметь собственный капитал, который в условиях войны формируется исключительно из нераспределенной прибыли после налогов».
По словам Гороховского, высокие налоги на банки приводят к вымыванию банковского капитала и замедлению экономики.
