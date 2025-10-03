НКЦБФР обновляет правила учета долей в ООО и ОДО
Комитет по вопросам функционирования посттрейдинговой инфраструктуры рынков капитала одобрил проект решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку о внесении изменений в Порядок ведения учетной системы долей обществ с ограниченной ответственностью (ООО) и обществ с дополнительной ответственностью (ОДО).
Об этом сообщает пресс-служба НКЦБФР.
Проектом предлагаются следующие изменения:
- право собственности на долю переходит с момента зачисления ее на счет участника общества в учетной системе;
- упрощается процедура перевода счета участника от одного депозитарного учреждения или Центрального депозитария в другое;
- упрощаются операции со счетами при изменении уставного капитала, если это не связано с изменением состава участников;
- устанавливаются ограничения по прекращению учета долей, если они находятся в залоге или на эскроу-счете;
- расширяются основания для отказа во внесении изменений в систему учета долей, в частности, в случае отсутствия согласия залогодержателя или применения санкций к участнику.
«Проект решения вступает в силу после одобрения на заседании Комиссии. В ближайшее время документ будет вынесен на голосование», — добавили в НКЦБФР.
Напомним, ранее НКЦБФР приняла решение об изменениях в порядке предоставления финансовой отчетности. Новые правила начнут действовать с 1 ноября 2025 года. Документ отменяет предоставление финансовой отчетности в формате XML. Теперь отчетность по международным стандартам нужно будет подавать только в формате XBRL через Центр сбора финотчетности (ЦСФО).
Предприятия, учреждения и организации, подпадающие под государственное статистическое наблюдение, должны подать отчетность в Государственную службу статистики до 5 октября 2025 года. Подача статистической отчетности возобновлена с 5 июля 2025 года для всех предприятий, учреждений и организаций. Это касается респондентов, которые не отчитывались за прошлые периоды (в 2022—2025 годах). Они должны подать отчеты за весь период неподачи.
