Стоимость OpenAI достигла $500 млрд после масштабной продажи акций Сегодня 23:10 — Фондовый рынок

Стоимость OpenAI достигла $500 млрд после масштабной продажи акций

OpenAI, известная как разработчик ChatGPT, достигла рыночной оценки в $500 млрд благодаря сделке по продаже акций.

Об этом сообщает Reuters.

Текущие и бывшие сотрудники компании реализовали свои пакеты на сумму около $6,6 млрд, тогда как раньше ее оценивали в $300 млрд. Покупателями стали инвестиционные гиганты, среди которых: Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price.

В целом компания разрешила продажу акций на вторичном рынке более чем на $10 млрд.

Читайте также OpenAI представила новую модель генерации видео Sora 2

По данным The Information, только за первое полугодие 2025 г. OpenAI заработала $4,3 млрд, что на 16% превышает весь прошлогодний доход. Сделка прошла на фоне обостренной конкуренции за таланты в области ИИ: ведущие технокорпорации предлагают миллиардные пакеты компенсаций, чтобы привлечь специалистов.

В частности, Meta недавно переманила основателя Scale AI Александра Вана, назначив его руководителем нового подразделения суперинтеллекта.

InvestMarket от «Минфин». Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.