0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стоимость OpenAI достигла $500 млрд после масштабной продажи акций

Фондовый рынок
19
Стоимость OpenAI достигла $500 млрд после масштабной продажи акций
Стоимость OpenAI достигла $500 млрд после масштабной продажи акций
OpenAI, известная как разработчик ChatGPT, достигла рыночной оценки в $500 млрд благодаря сделке по продаже акций.
Об этом сообщает Reuters.
Текущие и бывшие сотрудники компании реализовали свои пакеты на сумму около $6,6 млрд, тогда как раньше ее оценивали в $300 млрд. Покупателями стали инвестиционные гиганты, среди которых: Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price.
В целом компания разрешила продажу акций на вторичном рынке более чем на $10 млрд.
Читайте также
По данным The Information, только за первое полугодие 2025 г. OpenAI заработала $4,3 млрд, что на 16% превышает весь прошлогодний доход. Сделка прошла на фоне обостренной конкуренции за таланты в области ИИ: ведущие технокорпорации предлагают миллиардные пакеты компенсаций, чтобы привлечь специалистов.
В частности, Meta недавно переманила основателя Scale AI Александра Вана, назначив его руководителем нового подразделения суперинтеллекта.
Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
По материалам:
Mind
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems