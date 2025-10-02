Стоимость OpenAI достигла $500 млрд после масштабной продажи акций
OpenAI, известная как разработчик ChatGPT, достигла рыночной оценки в $500 млрд благодаря сделке по продаже акций.
Об этом сообщает Reuters.
Текущие и бывшие сотрудники компании реализовали свои пакеты на сумму около $6,6 млрд, тогда как раньше ее оценивали в $300 млрд. Покупателями стали инвестиционные гиганты, среди которых: Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price.
В целом компания разрешила продажу акций на вторичном рынке более чем на $10 млрд.
По данным The Information, только за первое полугодие 2025 г. OpenAI заработала $4,3 млрд, что на 16% превышает весь прошлогодний доход. Сделка прошла на фоне обостренной конкуренции за таланты в области ИИ: ведущие технокорпорации предлагают миллиардные пакеты компенсаций, чтобы привлечь специалистов.
В частности, Meta недавно переманила основателя Scale AI Александра Вана, назначив его руководителем нового подразделения суперинтеллекта.
