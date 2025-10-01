ПриватБанк выставил на аукцион стадион «Днепр-Арена» и тренировочную базу Сегодня 11:23 — Фондовый рынок

В государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи ПриватБанк объявил онлайн-аукцион по продаже футбольного стадиона «Днепр-Арена» и футбольной тренировочной базы с крытым полем.

Стартовая цена для двух объектов составляет 150 млн грн.

Торги пройдут 30 октября 2025 года.

Стадион «Днепр-Арена» расположен в Днепре. Футбольный стадион европейского класса рассчитан более чем на 31 тыс. зрителей. Арена, реконструированная в 2008 году, оснащена полем 105×68 м с системой подогрева и автоматического полива. На стадионе есть раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, комнаты для СМИ и судей, VIP-ложа и ресторан.

Учебно-тренировочная база, также входящая в состав лота, состоит из объектов:

Семь полей (три искусственных и четыре травяных). Крытый манеж с искусственным покрытием и трибунами. Коттеджный городок для проживания футболистов. Два офисно-жилищных корпуса, включая медико-восстановительный центр, конференц-зал, бассейн, тренажерный зал, сауну.

Объекты, приобретенные ПриватБанком как обеспечение по кредитам до его национализации, продаются в рамках утвержденной Стратегии управления проблемными активами по прозрачной и открытой процедуре торгов.

Чтобы посоревноваться за актив, нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок Прозорро. Продажи и сделать ценовое предложение.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.