ру
ПриватБанк выставил на аукцион стадион «Днепр-Арена» и тренировочную базу

Фондовый рынок
В государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи ПриватБанк объявил онлайн-аукцион по продаже футбольного стадиона «Днепр-Арена» и футбольной тренировочной базы с крытым полем.
Стартовая цена для двух объектов составляет 150 млн грн.
Торги пройдут 30 октября 2025 года.
Стадион «Днепр-Арена» расположен в Днепре. Футбольный стадион европейского класса рассчитан более чем на 31 тыс. зрителей. Арена, реконструированная в 2008 году, оснащена полем 105×68 м с системой подогрева и автоматического полива. На стадионе есть раздевалки, залы для разминки, тренажерный зал, комнаты для СМИ и судей, VIP-ложа и ресторан.
Учебно-тренировочная база, также входящая в состав лота, состоит из объектов:
  1. Семь полей (три искусственных и четыре травяных).
  2. Крытый манеж с искусственным покрытием и трибунами.
  3. Коттеджный городок для проживания футболистов.
  4. Два офисно-жилищных корпуса, включая медико-восстановительный центр, конференц-зал, бассейн, тренажерный зал, сауну.
Объекты, приобретенные ПриватБанком как обеспечение по кредитам до его национализации, продаются в рамках утвержденной Стратегии управления проблемными активами по прозрачной и открытой процедуре торгов.
Чтобы посоревноваться за актив, нужно зарегистрироваться на одной из аккредитованных площадок Прозорро. Продажи и сделать ценовое предложение.
