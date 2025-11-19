Vivo подтвердила, что S50 и S50 Pro Mini представят в декабре в Китае 19.11.2025, 23:02 — Фондовый рынок

Vivo подтвердила, что S50 и S50 Pro Mini представят в декабре в Китае

Vivo подтвердила, что S50 и S50 Pro Mini представят в декабре в Китае, а инсайдер Digital Chat Station уже раскрыл ключевые характеристики компактной модели. По данным источника, S50 Pro Mini получит флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 5, который дебютирует на OnePlus Ace 6T и вскоре после этого появится у Vivo.

В смартфоне будет плоский 6,3-дюймовый дисплей, по габаритам близкий к iPhone Air. Несмотря на приставку Mini, аппарат оснащают очень емкой на 6500 мА*ч батареей больше, чем у многих крупных флагманов.

Основная камера расположена в горизонтальном модуле, стилизованном под дизайн iPhone Air. Внутри — 50 Мп сенсор Sony IMX9-серии и 50 Мп перископический модуль IMX882. Также ожидается ультразвуковой сканер отпечатков пальцев и высокая устойчивость к воде — вероятно, на уровне IP68/IP69.

Инсайдер уточняет, что обе модели линейки получат металлическую рамку и перископическую камеру. Vivo уже подтвердила использование LPDDR5X (9600 Мбит/с) и UFS 4.1, поэтому производительность будет соответствовать уровню флагманов.

Базовый Vivo S50, по слухам, оснащен 6,59″ OLED-экраном с разрешением 1.5K и частотой 120 Гц. Обе модели должны поддерживать зарядку 90 Вт. На глобальном рынке S-серия традиционно переходит в линейку V-series, так что новинки могут выйти как Vivo V70.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.