«Укрпочта» ко дню Защитников выпустила новую марку (фото) Сегодня 17:34 — Фондовый рынок

«Укрпочта» ко дню Защитников выпустила новую марку (фото)

Как сообщает Укрпочта , по случаю дня Защитников они представляют почтовую марку серии «Нагороди України» — «Медаль „Захиснику Вітчизни“».

Читайте также Укрпочта снизила тарифы на доставку в США

Новый выпуск — о почете и памяти. О тех, кто без устали стоит на защите страны, и о тех, кто отдал за ее жизнь. Об именах, которые навеки с нами.⠀

Тираж — 300 000 экземпляров.

Дизайн — Владимира Тарана.

Где купить

Сегодня купить почтовую марку можно в отделениях, филателистических магазинах и онлайн — на postmark.ukrposhta.ua.

Читайте также «Укрпочта» планирует выполнить требования НБУ по капиталу без государственной поддержки

стоимостью до $800. Ранее компания сообщила, что снижает цены на доставку в США. Это решение дает украинским предпринимателям дополнительный шанс удержать экспорт, несмотря на новую торговую политику США, которая требует уплачивать пошлину даже за товары

С 1 октября тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше.

Новые тарифы на доставку Prime в США (в долларах США, без НДС):

до 100 г — $5,97;

100−250 г — $7,02;

250−500 г — $14,00;

500−750 г — $17,62;

750−1000 г — $19,58;

1000−2000 г — $25,17.

📌 Нет возможности читать? Воспользуйтесь нашим аудиоформатом, достаточно нажать на изображение в новостях на Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.