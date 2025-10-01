0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

«Укрпочта» ко дню Защитников выпустила новую марку (фото)

Фондовый рынок
2
«Укрпочта» ко дню Защитников выпустила новую марку (фото)
Как сообщает Укрпочта, по случаю дня Защитников они представляют почтовую марку серии «Нагороди України» — «Медаль „Захиснику Вітчизни“».
Читайте также
Новый выпуск — о почете и памяти. О тех, кто без устали стоит на защите страны, и о тех, кто отдал за ее жизнь. Об именах, которые навеки с нами.⠀
Тираж — 300 000 экземпляров.
Дизайн — Владимира Тарана.
«Укрпочта» ко дню Защитников выпустила новую марку (фото)
Где купить
Сегодня купить почтовую марку можно в отделениях, филателистических магазинах и онлайн — на postmark.ukrposhta.ua.
Читайте также
Ранее компания сообщила, что снижает цены на доставку в США. Это решение дает украинским предпринимателям дополнительный шанс удержать экспорт, несмотря на новую торговую политику США, которая требует уплачивать пошлину даже за товары стоимостью до $800.
С 1 октября тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше.
Новые тарифы на доставку Prime в США (в долларах США, без НДС):
  • до 100 г — $5,97;
  • 100−250 г — $7,02;
  • 250−500 г — $14,00;
  • 500−750 г — $17,62;
  • 750−1000 г — $19,58;
  • 1000−2000 г — $25,17.
📌 Нет возможности читать? Воспользуйтесь нашим аудиоформатом, достаточно нажать на изображение в новостях на Finance.ua.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems