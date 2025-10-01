«Укрпочта» ко дню Защитников выпустила новую марку (фото)
Как сообщает Укрпочта, по случаю дня Защитников они представляют почтовую марку серии «Нагороди України» — «Медаль „Захиснику Вітчизни“».
Новый выпуск — о почете и памяти. О тех, кто без устали стоит на защите страны, и о тех, кто отдал за ее жизнь. Об именах, которые навеки с нами.⠀
Тираж — 300 000 экземпляров.
Дизайн — Владимира Тарана.
Где купить
Сегодня купить почтовую марку можно в отделениях, филателистических магазинах и онлайн — на postmark.ukrposhta.ua.
Ранее компания сообщила, что снижает цены на доставку в США. Это решение дает украинским предпринимателям дополнительный шанс удержать экспорт, несмотря на новую торговую политику США, которая требует уплачивать пошлину даже за товары стоимостью до $800.
С 1 октября тарифы на мелкие пакеты Prime будут стартовать от 260 гривен, что на $1,5−2 меньше, чем раньше.
Новые тарифы на доставку Prime в США (в долларах США, без НДС):
- до 100 г — $5,97;
- 100−250 г — $7,02;
- 250−500 г — $14,00;
- 500−750 г — $17,62;
- 750−1000 г — $19,58;
- 1000−2000 г — $25,17.
