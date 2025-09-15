0 800 307 555
«Укрпочта» планирует выполнить требования НБУ по капиталу без государственной поддержки
АО «Укрпочта» до 1 января 2026 года приведет свой капитал в соответствие с требованиями Национального банка Украины без привлечения средств государственного бюджета.
Об этом написал генеральный директор компании Игорь Смелянский.
По его словам, на 1 июня 2025 года капитал предприятия превышал 4 млрд грн. Однако после изменения методики расчета НБУ показатель для «Укрпочты» оказался отрицательным и составил минус 600 млн. грн. Смелянский подчеркнул, что ситуация будет устранена за счет внутренних ресурсов компании.
Он также напомнил, что «Укрпочта» пока не предоставила документы на открытие собственного банка. Причина — необходимость согласования совместного плана действий с акционером (Министерством развития общин и территорий) и Нацбанком. Финальные встречи с регулятором несколько раз переносились.
«Имеет ли смысл подавать документы на банк без согласованного плана? Нет, ведь у регулятора есть настолько широкие полномочия, что может отклонить любой пакет по любой причине», — пояснил руководитель.
Накануне глава НБУ Андрей Пышный заявил, что Нацбанк видит потенциальные фискальные риски в планах «Укрпочты» открыть банк.
Напомним, в Национальном банке Украины заявили, что готовы рассмотреть инициативу Укрпочты о создании банка только после получения всех необходимых материалов. Однако госпредприятие ограничивается только заявлениями.
В то же время, запуск банка финансовой инклюзии, по словам Смелянского, остается приоритетной целью и задачей национального оператора связи АО «Укрпочта».
