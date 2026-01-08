Выплаты военнослужащим: кому в январе доплатят 13 тыс. грн Сегодня 09:16 — Личные финансы

В январе 2026 г. некоторые военнослужащие получат дополнительную денежную выплату в размере почти 13 тыс. грн. Рассказываем, кто из бойцов имеет право на соответствующую доплату и каковы правила ее оформления.

Об этом говорится в постановлении правительства.

Кто в ВСУ имеет право на дополнительные 13 тыс. грн к зарплате

Речь идет о предоставлении ежемесячной денежной выплаты для защитников Украины, имеющих отличие «Крест боевых заслуг». Зимой правительство утвердило соответствующее постановление по определению условий назначения и начислению такой денежной выплаты.

«Крест боевых заслуг» — государственная награда, установленная указом президента. Ее дают:

за выдающееся личное мужество и отвагу или выдающийся геройский поступок в рамках выполнения боевых задач;

за выдающиеся успехи в управлении войсками (силами) при ведении боевых действий.

Размер выплаты зависит от категории получателя. А именно:

Награжденные получат сумму в 1,5 минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года (в 2026 году размер минимальной зарплаты составляет 8 647 грн, то есть сумма будет равна 12,97 тыс. грн); Члены семьи умерших/погибших, которые были ею награждены, получат сумму в 1 минимальную заработную плату (размер выплаты составит 8647 грн).

Куда обратиться за дополнительной денежной выплатой

Те, у кого есть отличие «Крест боевых заслуг», должны сами обратиться за оформлением ежемесячной денежной выплаты.

Для этого нужно будет написать заявление и собрать военные документы. Подать их можно следующими способами:

Лично, обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда независимо от места нахождения и регистрации;

Удаленно через портал электронных услуг ПФУ.

Ежемесячное пособие назначают независимо от того, состоит ли гражданин на учете в органах Пенсионного фонда как получатель пенсии или ежемесячного пожизненного содержания.

Ранее мы сообщали , какие выплаты, льготы и гарантии получают военные в 2026 году.

