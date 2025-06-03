В Украине появится новый вид банка: Рада одобрила законопроект — Finance.ua

В Украине появится новый вид банка: Рада одобрила законопроект Сегодня 16:04 — Финтех и Карты

В Украине появится новый вид банка: Рада одобрила законопроект

Верховная Рада Украины во вторник, 3 июня, поддержала во втором чтении законопроект № 13018-д , которым создается законодательная основа для развития финансовой инклюзии в Украине.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

Что предусматривает документ

Документ предусматривает введение нового вида банка, работающего на основе ограниченной банковской лицензии. Главная задача таких учреждений — предоставлять финансовые услуги тем, кто имеет к ним ограниченный доступ: в частности, людям в прифронтовых и деоккупированных регионах, социально уязвимым группам и микропредприятиям.

Также законопроект:

закрепляет понятия «финансовая инклюзия», «банк финансовой инклюзии» и «ограниченная банковская лицензия»;

дает Нацбанку полномочия способствовать развитию финансовой инклюзии;

определяет, что такие банки могут обслуживать физических лиц, предпринимателей, общественные и благотворительные организации, а также органы власти.

Зачем это нужно

Банки финансовой инклюзии помогут расширить доступ к финансовым услугам в труднодоступных, малонаселенных районах и на территориях, наиболее пострадавших от войны.

Напомним, о намерении приобрести или создать банк в течение нескольких последних лет заявляла «Укрпочта». Ожидается, что Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг.

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Генеральный директор Игорь Смелянский ранее заявлял , что уже во второй половине 2025 года Укрпочта планирует запустить банковские услуги. «В настоящее время „Укрпочта“ обслуживает около 6,3 млн уникальных клиентов. Если все они станут и клиентами почтового банка, он сразу попадет в ТОП-5, ведь среди клиентов одного из лидеров рынка — monobank — 7 млн», — отмечал он.

Ранее правительство приняло решение о передаче акций Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуру с последующей передачей «Укрпочте».

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