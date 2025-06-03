В Украине появится новый вид банка: Рада одобрила законопроект — Finance.ua

В Украине появится новый вид банка: Рада одобрила законопроект
Верховная Рада Украины во вторник, 3 июня, поддержала во втором чтении законопроект № 13018-д, которым создается законодательная основа для развития финансовой инклюзии в Украине.
Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.
Что предусматривает документ
Документ предусматривает введение нового вида банка, работающего на основе ограниченной банковской лицензии. Главная задача таких учреждений — предоставлять финансовые услуги тем, кто имеет к ним ограниченный доступ: в частности, людям в прифронтовых и деоккупированных регионах, социально уязвимым группам и микропредприятиям.
Также законопроект:
- закрепляет понятия «финансовая инклюзия», «банк финансовой инклюзии» и «ограниченная банковская лицензия»;
- дает Нацбанку полномочия способствовать развитию финансовой инклюзии;
- определяет, что такие банки могут обслуживать физических лиц, предпринимателей, общественные и благотворительные организации, а также органы власти.
Зачем это нужно
Банки финансовой инклюзии помогут расширить доступ к финансовым услугам в труднодоступных, малонаселенных районах и на территориях, наиболее пострадавших от войны.
Напомним, о намерении приобрести или создать банк в течение нескольких последних лет заявляла «Укрпочта». Ожидается, что Укрпочта Банк не будет участвовать в кредитовании крупного бизнеса и рисковых валютных операциях, а сосредоточится исключительно на предоставлении базовых услуг.
Генеральный директор Игорь Смелянский ранее заявлял, что уже во второй половине 2025 года Укрпочта планирует запустить банковские услуги. «В настоящее время „Укрпочта“ обслуживает около 6,3 млн уникальных клиентов. Если все они станут и клиентами почтового банка, он сразу попадет в ТОП-5, ведь среди клиентов одного из лидеров рынка — monobank — 7 млн», — отмечал он.
Ранее правительство приняло решение о передаче акций Первого инвестиционного банка, ранее принадлежавших российским олигархам, в Мининфраструктуру с последующей передачей «Укрпочте».
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