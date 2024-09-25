Банк финансовой инклюзии: Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения — Finance.ua

Банк финансовой инклюзии: Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Банк финансовой инклюзии: Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения

Национальный банк Украины в случае принятия законопроекта № 12 044 позволит акционерным обществам получать ограниченную банковскую лицензию.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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Это позволит решить вопросы доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам на отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям и на освобожденных территориях.

То есть на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения — банк финансовой инклюзии (БФИ).

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Чтобы получить статус банка финансовой инклюзии, юрлицо, помимо стандартного пакета документов для получения банковской лицензии, должно подать в НБУ стратегию развития БФИ и бизнес-план на три года.

По расчетам мирового банка, уровень финиклюзии — охвата населения финансовыми услугами — в Украине в 2021 году составил 84%, что на 11% п.п. меньше, чем целевые 85%.

Справка Finance.ua:

глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщал, что Национальный банк Украины разрабатывает концепцию «оператора финансовой инклюзии» и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии;

такую ​​лицензию могут получить компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в небольших населенных пунктах или прифронтовых регионах. Требования к таким «банкам» будут менее жесткими, а возможности предоставления услуг — ограниченными.

Економічна Правда По материалам:

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