Банк финансовой инклюзии: Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения — Finance.ua
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Банк финансовой инклюзии: Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения

Фондовый рынок
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Банк финансовой инклюзии: Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения
Банк финансовой инклюзии: Нацбанк представил план запуска нового типа финучреждения
Национальный банк Украины в случае принятия законопроекта № 12 044 позволит акционерным обществам получать ограниченную банковскую лицензию.
Об этом сообщает Национальный банк Украины.

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Это позволит решить вопросы доступа населения и малого бизнеса к финансовым услугам на отдаленных, малонаселенных территориях, в зонах, приближенных к военным действиям и на освобожденных территориях.
То есть на украинском финансовом рынке появится новый тип банковского учреждения — банк финансовой инклюзии (БФИ).
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Чтобы получить статус банка финансовой инклюзии, юрлицо, помимо стандартного пакета документов для получения банковской лицензии, должно подать в НБУ стратегию развития БФИ и бизнес-план на три года.
По расчетам мирового банка, уровень финиклюзии — охвата населения финансовыми услугами — в Украине в 2021 году составил 84%, что на 11% п.п. меньше, чем целевые 85%.

Справка Finance.ua:

  • глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщал, что Национальный банк Украины разрабатывает концепцию «оператора финансовой инклюзии» и планирует ввести в банковское законодательство понятие ограниченной банковской лицензии;
  • такую ​​лицензию могут получить компании или банки, заинтересованные в предоставлении банковских услуг в небольших населенных пунктах или прифронтовых регионах. Требования к таким «банкам» будут менее жесткими, а возможности предоставления услуг — ограниченными.
По материалам:
Економічна Правда
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