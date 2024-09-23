Чистая прибыль банков за 8 месяцев превысила 100 млрд грн — Finance.ua

Чистая прибыль банков за 8 месяцев превысила 100 млрд грн Сегодня 15:05 — Фондовый рынок

Чистая прибыль банков за 8 месяцев превысила 100 млрд грн

Чистая прибыль банков за 8 месяцев превысила 100 млрд грн.

Об этом сообщил народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в Telegram.

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Гетманцев со ссылкой на данные Национального банка сообщает, что:

чистые процентные доходы банков составили 15,278 млрд грн (+18,2% к аналогичному периоду прошлого года);

чистая прибыль (после налогообложения) — 106,1 млрд грн (+11,6%). Чистый финансовый результат увеличился, несмотря на повышение ставки налогообложения банков, с 18% до 25%;

начисленный налог на прибыль — 30,7 млрд грн (+80,1%). За указанный период банкам начислен налог на прибыль почти столько же, как за 2017−2022 гг. вместе взятые;

рентабельность банковского капитала (чистая прибыль к собственному капиталу банков) на 1.09.2024 — 47,2%. Это заметно выше, чем до войны (на 1.09.2021 — 32,3%);

норматив достаточности регулятивного капитала — 16,15% (к концу 2024 года должно быть не менее 8,5%), капитала первого уровня — 15,72% (должно быть не менее 7,5%), основного капитала первого уровня — 15, 71% (должно быть 5,625%). Следовательно, банки сохраняют двукратный запас достаточности капитала.

По его словам, основываясь в том числе на этих показателях, Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 11 416-д, который содержит норму по налогообложению прибыли банков по ставке 50% за 2024 год.

«Безусловно, мы бы все предпочитали не прибегать к такому шагу. Как и любое сложное решение, оно не является оптимальным, потому что будет влиять на капитал банков. Впрочем, проблемы с капиталом все же являются отдаленными и могут возникнуть в следующем году у нескольких государственных банков. Тогда как потребность в финансировании сектора безопасности и обороны немедленная, деньги нужны на сегодня», — подчеркнул нардеп.

Справка Finance.ua:

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова ранее заявила, что если Верховная Рада введет для банковского сектора в 2024 году повышенное налогообложение на уровне 50%, два государственных банка не будут отвечать требованиям к капиталу, и их придется докапитализировать из бюджета. Речь идет об Укрэксимбанке и Sense Bank;

По данным НБУ, за январь-июль текущего года платежеспособные банки Украины заработали 93,616 млрд гривен чистой прибыли, что на 12,5% превышает показатели прошлого года. Рейтинг по доходности возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 37,165 млрд гривен. На втором месте государственный Ощадбанк (10,997 млрд гривен), на третьем — банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 4,867 млрд гривен.



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