В бюджете-2025 заложен курс доллара 45 гривен: что об этом говорят в Нацбанке — Finance.ua
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В бюджете-2025 заложен курс доллара 45 гривен: что об этом говорят в Нацбанке

Валюта
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В бюджете-2025 заложен курс доллара 45 гривен: что об этом говорят в Нацбанке
В бюджете-2025 заложен курс доллара 45 гривен: что об этом говорят в Нацбанке
Национальный банк Украины считает курс доллара к гривне, который правительство закладывает в государственный бюджет, исключительно расчетным. Этот курс не влияет на решения НБУ.
Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий во время брифинга.

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«Что касается курса, заложенного в бюджет, то НБУ никогда не привязывается к этому показателю, он является исключительно расчетным. Для нас имеет значение фактический курс, определяемый рынком», — сказал он.
Гелетий отметил, что в НБУ всегда говорят о том, что «завышенный курс может привести к завышенным налогам на импорт, может дать возможность в результате конвертации увеличить объем международной помощи в гривневом эквиваленте».
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«Но это исключительно расчет», — сказал он.
Напомним, Министерство экономики ожидает средний курс доллара по отношению к гривне в 2024 году на уровне 40,8 грн/доллар. В проект бюджета на 2025 год заложен курс на уровне 45 грн/доллар.
В июне Кабмин одобрил Бюджетную декларацию на 2025−2027 годы. Правительство ожидает роста среднего курса доллара:
  • в 2025 году до 45 гривен (45,6 в декабре);
  • в 2026 году до 46,5 гривны (45,9 на декабрь);
  • в 2027 году до 46,4 гривны (46,2 на декабрь).
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По материалам:
РБК-Україна
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