Какой курс доллара на следующий год закладывает в бюджеты бизнес: опрос ЕБА — Finance.ua
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Какой курс доллара на следующий год закладывает в бюджеты бизнес: опрос ЕБА

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Какой курс доллара на следующий год закладывает в бюджеты бизнес: опрос ЕБА
Какой курс доллара на следующий год закладывает в бюджеты бизнес: опрос ЕБА
Средний курс доллара, который закладывают в бюджеты на 2025 год руководители компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, составляет 44 грн/доллар.
Об этом свидетельствуют результаты опроса ЕБА «Прогнозы бизнеса на 2025 год».
В 2024 году бизнесы закладывали 41 грн/доллар, а в 2023 году — 43 грн/доллар.
Какой курс доллара на следующий год закладывает в бюджеты бизнес: опрос ЕБА
16% опрошенных запланировали крупные инвестиционные проекты в 2025 году. Средний показатель — 9 млн дол.
59% планируют инвестиции в социальные инициативы в 2025 году. В среднем — 6% дохода.
Какой курс доллара на следующий год закладывает в бюджеты бизнес: опрос ЕБА

Прогноз роста бизнеса

Большинство опрошенных ожидают положительную динамику бизнеса на следующий год — таких оказалось 53%. Еще 33% - без изменений, а 14% не предполагают негативный рост.

Какие задачи нужно решить правительству: ответ бизнеса

  • 69% - борьбы с коррупцией;
  • 51% - судебная реформа и верховенство права;
  • 36% - макроэкономическая стабильность;
  • 35% - налоговая и таможенная реформа.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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