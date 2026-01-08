0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сохраняется ли пенсия, если военного пенсионера призвали снова

Личные финансы
74
Сохраняется ли пенсия, если военного пенсионера призвали снова
Сохраняется ли пенсия, если военного пенсионера призвали снова
Военные пенсионеры, которых повторно призывают на службу во время военного положения, продолжают получать пенсионные выплаты. Законодательство не предусматривает их прекращения при мобилизации или заключении контракта в особый период.
Об этом напоминает Волынский областной ТЦК и СП.
Закон разрешает отдельным категориям военнослужащих выходить на пенсию досрочно — по выслуге лет или по состоянию здоровья. В то же время часть военных пенсионеров, не достигших пожилого возраста и пригодных к службе, может быть повторно мобилизована в период военного положения.
Ключевым условием для назначения военной пенсии является увольнение с военной службы. Однако повторный призыв не означает автоматического прекращения пенсионных выплат.
Читайте также
Выплата «военных» пенсий не прекращается, если повторный прием на службу производится:
  • по призыву во время мобилизации, на особый период;
  • по призыву резервистов в особый период;
  • по контракту во время особого периода — до его завершения или увольнения.
После увольнения со службы пенсия переначисляется с учетом:
  • дополнительной выслуги лет;
  • денежного довольствия по последней должности.
Для пересчета уполномоченный орган предоставляет:
  • денежный аттестат;
  • справку о дополнительных выплатах;
  • расчет выслуги лет.
Следовательно, после повторной службы размер военной пенсии должен возрасти.
По материалам:
Судебно-юридична газета
ПенсияТЦКВоеннообязанный
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems