Сохраняется ли пенсия, если военного пенсионера призвали снова Сегодня 09:29

Сохраняется ли пенсия, если военного пенсионера призвали снова

Военные пенсионеры, которых повторно призывают на службу во время военного положения, продолжают получать пенсионные выплаты. Законодательство не предусматривает их прекращения при мобилизации или заключении контракта в особый период.

Об этом напоминает Волынский областной ТЦК и СП.

Закон разрешает отдельным категориям военнослужащих выходить на пенсию досрочно — по выслуге лет или по состоянию здоровья. В то же время часть военных пенсионеров, не достигших пожилого возраста и пригодных к службе, может быть повторно мобилизована в период военного положения.

Ключевым условием для назначения военной пенсии является увольнение с военной службы. Однако повторный призыв не означает автоматического прекращения пенсионных выплат.

Выплата «военных» пенсий не прекращается, если повторный прием на службу производится:

по призыву во время мобилизации, на особый период;

по призыву резервистов в особый период;

по контракту во время особого периода — до его завершения или увольнения.

После увольнения со службы пенсия переначисляется с учетом:

дополнительной выслуги лет;

денежного довольствия по последней должности.

Для пересчета уполномоченный орган предоставляет:

денежный аттестат;

справку о дополнительных выплатах;

расчет выслуги лет.

Следовательно, после повторной службы размер военной пенсии должен возрасти.

