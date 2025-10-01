ФГВФЛ выставил на этой неделе на продажу активы банков-банкротов на 255,2 млн гривен
Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на этой неделе на продажу активы банков-банкротов на 255,2 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении Фонда.
Начальная цена реализации всех лотов составляет 255,2 млн гривен.
Из них на сумму 128,7 млн гривен выставлено недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие основные средства, 121,6 млн гривен — права требования по кредитам.
Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена на продажу за 4,8 млн гривен, ценные бумаги — за 0,1 млн гривен.
Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:
АО «Коминвестбанк» — на общую сумму 158,4 млн гривен, из них с начальной ценой 121,3 млн гривен на продажу выставлены права требования по кредитам, и по цене 37,0 млн гривен — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.
ПАО «Проминвестбанк» — на общую сумму 81,4 млн гривен. Из них с начальной ценой 77,7 млн гривен на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства, и за 3,6 млн гривен — дебиторская задолженность. Кроме того, ценные бумаги будут торговаться за 0,1 млн гривен.
АО «Айбокс Банк» — на общую сумму 13,5 млн гривен, из которых за 13,4 млн гривен на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и другие основные средства, и за 0,06 млн гривен — дебиторская задолженность перед банком.
АО «Укрбудинвестбанк» — на общую сумму 1,3 млн гривен, из них с начальной ценой 1,0 млн гривен на продажу выставлена дебиторская задолженность и на сумму 0,2 млн гривен — права требования по кредитам.
АО «МР БАНК» — с начальной ценой 0,5 млн гривен на продажу выставлены объекты недвижимого имущества.
АО «АКБ «Конкорд» — с начальной ценой 0,2 млн гривен на продажу выставлена дебиторская задолженность перед банком.
