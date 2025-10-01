ФГВФЛ выставил на этой неделе на продажу активы банков-банкротов на 255,2 млн гривен Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

ФГВФЛ выставил на этой неделе на продажу активы банков-банкротов на 255,2 млн гривен

Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставил на этой неделе на продажу активы банков-банкротов на 255,2 млн гривен.

Об этом говорится в сообщении Фонда

Начальная цена реализации всех лотов составляет 255,2 млн гривен.

Из них на сумму 128,7 млн гривен выставлено недвижимое имущество, земельные участки, транспорт и другие основные средства, 121,6 млн гривен — права требования по кредитам.

Кроме того, дебиторская задолженность перед банками выставлена ​​на продажу за 4,8 млн гривен, ценные бумаги — за 0,1 млн гривен.

Так, в течение недели запланирована продажа активов таких банков:

АО «Коминвестбанк» — на общую сумму 158,4 млн гривен, из них с начальной ценой 121,3 млн гривен на продажу выставлены права требования по кредитам, и по цене 37,0 млн гривен — объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства.

Читайте также Фонд гарантирования выплатил кредиторам банков 195 млн грн в августе

ПАО «Проминвестбанк» — на общую сумму 81,4 млн гривен. Из них с начальной ценой 77,7 млн ​​гривен на продажу выставлены объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства, и за 3,6 млн гривен — дебиторская задолженность. Кроме того, ценные бумаги будут торговаться за 0,1 млн гривен.

АО «Айбокс Банк» — на общую сумму 13,5 млн гривен, из которых за 13,4 млн гривен на продажу выставлены объекты недвижимого имущества и другие основные средства, и за 0,06 млн гривен — дебиторская задолженность перед банком.

АО «Укрбудинвестбанк» — на общую сумму 1,3 млн гривен, из них с начальной ценой 1,0 млн гривен на продажу выставлена ​​дебиторская задолженность и на сумму 0,2 млн гривен — права требования по кредитам.

АО «МР БАНК» — с начальной ценой 0,5 млн гривен на продажу выставлены объекты недвижимого имущества.

АО «АКБ «Конкорд» — с начальной ценой 0,2 млн гривен на продажу выставлена ​​дебиторская задолженность перед банком.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.