0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынки берут тайм-аут после долгого ралли — ICU

Фондовый рынок
17
Рынки берут тайм-аут после долгого ралли — ICU
Рынки берут тайм-аут после долгого ралли — ICU
На прошлой неделе спрос на рисковые активы снова ослаб на фоне фиксации доходов и опасений возможного прекращения работы правительства США. В то же время осторожная риторика ФРС и свидетельство устойчивого потребительского спроса в США ухудшили ожидания снижения ставок и подавили долговые рынки.
Об этом говорится в отчете ICU.
Как пишет ICU, среди значительного количества комментариев от представителей ФРС на прошлой неделе рынки особое внимание уделили главе ФРС Джерому Пауэллу. Впрочем, Пауэлл был очень осторожен в своих высказываниях. В частности, он не подтвердил намерение поддержать очередное снижение ставок на заседании центрального банка в октябре.
Рынки берут тайм-аут после долгого ралли — ICU
Также Пауэлл отметил, что ФРС вынуждена искать непростой баланс между поддержкой рынка занятости и укрощением инфляции. Не в пользу снижения ставок свидетельствовала и свежая порция макроэкономических данных из США. Окончательные оценки роста американского ВВП во 2кв.25 были улучшены до 3.8% с 3.3%, что, в частности, отразило до сих пор сильное состояние потребительского сектора.
Поэтому реакцией рынков на комментарии чиновников ФРС и макроэкономические данные было ослабление ожиданий снижения ставок в октябре и снижение стоимости казначейских облигаций США.
Соответственно, доходности десятилетних бумаг выросли за неделю на 5 б.п. до 4.18%.
На рынках акций продолжила доминировать тематика искусственного интеллекта, в частности, СМИ обнародовали дальнейшие планы ряда ведущих компаний в дальнейшем увеличивать инвестиции в технологию ИИ. Несмотря на длительный ажиотаж вокруг ИИ, настороженность инвесторов выросла, в частности, из-за высоких относительных рыночных оценок стоимости IT-компаний.
В результате американские фондовые индексы по итогам недели незначительно снизились: S&P 500 на 0.3%, а Nasdaq 100 на 0.5%, а акции техносектора снизились больше других.
Дополнительно подавляли настроения перспективы так называемого «шатдауна» федерального правительства США — частичного прекращения работы в начале октября из-за неспособности Конгресса согласовать бюджет на следующий год. Уменьшение спроса на рисковые активы сопровождалось новым всплеском интереса к драгоценным металлам.
По итогам прошлой недели цены на платину (+12%), серебро (+7%), золото (+2%) были среди лидеров роста.
Также существенно выросли цены на нефть (+5%) на фоне сообщений об успешных ударах украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также возможным более жестким санкциям против поставок сырой российской нефти.
По материалам:
Finance.ua
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems