Рынки берут тайм-аут после долгого ралли — ICU

На прошлой неделе спрос на рисковые активы снова ослаб на фоне фиксации доходов и опасений возможного прекращения работы правительства США. В то же время осторожная риторика ФРС и свидетельство устойчивого потребительского спроса в США ухудшили ожидания снижения ставок и подавили долговые рынки.

Об этом говорится в отчете ICU

Как пишет ICU, среди значительного количества комментариев от представителей ФРС на прошлой неделе рынки особое внимание уделили главе ФРС Джерому Пауэллу. Впрочем, Пауэлл был очень осторожен в своих высказываниях. В частности, он не подтвердил намерение поддержать очередное снижение ставок на заседании центрального банка в октябре.

Также Пауэлл отметил, что ФРС вынуждена искать непростой баланс между поддержкой рынка занятости и укрощением инфляции. Не в пользу снижения ставок свидетельствовала и свежая порция макроэкономических данных из США. Окончательные оценки роста американского ВВП во 2кв.25 были улучшены до 3.8% с 3.3%, что, в частности, отразило до сих пор сильное состояние потребительского сектора.

Поэтому реакцией рынков на комментарии чиновников ФРС и макроэкономические данные было ослабление ожиданий снижения ставок в октябре и снижение стоимости казначейских облигаций США.

Соответственно, доходности десятилетних бумаг выросли за неделю на 5 б.п. до 4.18%.

На рынках акций продолжила доминировать тематика искусственного интеллекта, в частности, СМИ обнародовали дальнейшие планы ряда ведущих компаний в дальнейшем увеличивать инвестиции в технологию ИИ. Несмотря на длительный ажиотаж вокруг ИИ, настороженность инвесторов выросла, в частности, из-за высоких относительных рыночных оценок стоимости IT-компаний.

В результате американские фондовые индексы по итогам недели незначительно снизились: S&P 500 на 0.3%, а Nasdaq 100 на 0.5%, а акции техносектора снизились больше других.

Дополнительно подавляли настроения перспективы так называемого «шатдауна» федерального правительства США — частичного прекращения работы в начале октября из-за неспособности Конгресса согласовать бюджет на следующий год. Уменьшение спроса на рисковые активы сопровождалось новым всплеском интереса к драгоценным металлам.

По итогам прошлой недели цены на платину (+12%), серебро (+7%), золото (+2%) были среди лидеров роста.

Также существенно выросли цены на нефть (+5%) на фоне сообщений об успешных ударах украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам, а также возможным более жестким санкциям против поставок сырой российской нефти.

