Фондовый рынок
18
Nvidia инвестирует $100 млрд в OpenAI
Производитель чипов Nvidia объявил о планах инвестировать до $100 млрд в OpenAI и одновременно поставлять компании свои дата-центровые системы. Это создает беспрецедентный альянс двух ведущих игроков на рынке искусственного интеллекта.
Об этом пишет Reuters.

Что предусматривает сделка

Nvidia получит долю акций в OpenAI — но не будет иметь права голоса, в свою очередь OpenAI использует инвестиции для закупки оборудования Nvidia, в частности для дата-центров, которые будет поставлять техногигант.
Компании подписали письмо о намерениях, согласно которому к 2026 году планируется установить не менее 10 ГВт вычислительных мощностей Nvidia для OpenAI. Это эквивалент энергопотребления более восьми миллионов американских домохозяйств.
CEO OpenAI Сэм Альтман подчеркнул, что вычислительные ресурсы станут основой экономики будущего, и партнерство с Nvidia позволит OpenAI ускорить прорывы в ИИ и масштабировать их для бизнеса и общества.
Стоимость OpenAI сейчас оценивается в $500 млрд. Nvidia начнет с инвестиции в $10 млрд, а первые поставки ожидаются во второй половине 2026 года на новой платформе Vera Rubin.
Аналитики отмечают, что сотрудничество укрепляет позиции Nvidia на рынке, но вызывает вопросы конкуренции.
Ведь фактически деньги Nvidia через инвестиции могут возвращаться обратно в компанию в виде закупок ее же чипов.
По материалам:
dev.ua
