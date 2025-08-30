Nvidia присоединится к разработке преемника японского суперкомпьютера — Finance.ua

Nvidia присоединится к разработке преемника японского суперкомпьютера
Американская компания Nvidia присоединится к японской Fujitsu Ltd. и Институту физико-химических исследований Riken для совместной разработки преемника суперкомпьютера «Фугаку» (Fugaku).
Об этом сообщает Kyodo News.
По данным издания, Fujitsu Ltd., Riken и Nvidia ожидают, что FugakuNEXT станет мировым лидером по мощности и возможностям.
Разработчики планируют приступить к его эксплуатации примерно в 2030 году, а Nvidia возьмет на себя ответственность за графические процессоры (GPU), которые обеспечат быстрые вычисления для задач искусственного интеллекта.
«FugakuNEXT будет не просто инструментом для вычислений, а настоящим двигателем следующей волны научных прорывов», — заявил на пресс-конференции в Токио Иэн Бак, вице-президент по высокопроизводительным вычислениям Nvidia.
Ожидается, что новая модель суперкомпьютера будет способствовать развитию таких отраслей как разработка лекарств, автомобильный дизайн и борьба с изменением климата.
Используя центральные процессоры Fujitsu (CPU), новая модель, как ожидается, будет в пять-десять раз мощнее своего предшественника и сможет выполнять до 1 секстиллиона вычислений в секунду для разработки приложений с искусственным интеллектом.
Отмечается, что предыдущий Fugaku, названный в честь альтернативного слова для горы Фудзи, занял первое место в рейтинге 500 мощных суперкомпьютеров по скорости вычислений в 2020 году, но потерял эту позицию в 2022 году.
В июне он был на седьмом месте этого рейтинга.
FugakuNEXT будет расположен в городе Кобе, на западе Японии — там же, где и его предшественник.
