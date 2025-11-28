АМКУ разрешил Ощадбанку и Укрэксимбанку получить контроль над комплексом Gulliver
В четверг, 27 ноября, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение Ощадбанку и Укрэксимбанку на получение контроля на единым имущественным комплексом ТОК Gulliver в Киеве по адресу Спортивная площадь, 1.
Государственные банки подали запрос в АМКУ 20 октября 2025 года.
Получение такого разрешения необходимо в соответствии с действующим законодательством при приобретении контроля над активами в виде единого имущественного комплекса. Решение АМКУ стало еще одним подтверждением абсолютной законности перехода ТОК Gulliver в собственность государственных банков.
26 июля 2025 года было принято решение о государственной регистрации права собственности на торгово-офисный комплекс Gulliver за консорциумом Ощадбанка (80%) и Укрэксимбанка (20%).
Этот объект служил обеспечением выполнения обязательств по кредиту. Процедура взыскания была начата двумя государственными банками в связи с невыполнением ООО «Три О», должником, который был владельцем комплекса, обязательств по кредитному договору.
Напомним, 31 октября Finance.ua сообщал, что торговый центр Gulliver возле Дворца спорта в Киеве приостановил свою работу на неопределенный срок из-за корпоративного конфликта. «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» (соответственно владеющие 80% и 20% Gulliver) приняли решение временно закрыть торговый центр из соображений безопасности. Комплекс закрыт с 22.00 30 октября 2025 года.
