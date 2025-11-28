Christie’s выставит на аукцион оригинальные документы об учреждении Apple Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Аукционный дом Christie’s готовит к продаже оригинальный партнерский контракт об основании компании Apple в 1976 году.

Об этом в аукционном доме подтвердили AIN.

Документ состоит из трех страниц и закрепляет партнерское соглашение между Стивом Джобсом, Стивом Возняком и Роном Уэйном. В контракте определялись первые частицы соучредителей: по 45% для Джобса и Возняка и 10% для Уэйна.

В лот также войдут документы о выходе Уэйна из компании: он отказался от участия через 12 дней после создания Apple. За свою долю он получил сначала $800, а затем еще $1500.

Christie’s выставит на продажу как учредительный контракт, так и соглашение о выходе Уэйна одним лотом в 2026 году.

В 2011 году Sotheby’s продал этот же пакет почти за $1,6 млн.

