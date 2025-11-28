0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

iPhone Fold: сколько может стоить на момент запуска

Фондовый рынок
14
iPhone Fold: сколько может стоить на момент запуска
iPhone Fold: сколько может стоить на момент запуска
Apple существенно изменит свой цикл запуска iPhone в следующем году. Бренд может вообще не выпустить iPhone 18 в 2026 году.
Ежегодное сентябрьское мероприятие Apple может представить только три новых модели iPhone вместо обычных четырех, и все три будут премиальными устройствами: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold. Об этом пишет bgr.com.
Более дешевые новые iPhone появятся через несколько месяцев, очевидно, вместе с iPhone Air 2 весной 2027 года, согласно последним сообщениям. Именно тогда должен появиться бюджетный iPhone 18e.
Складной iPhone будет самым дорогим из шести новых моделей iPhone, а Investing предлагает начальную цену в 2399 долларов.
Согласно предварительным оценкам цен, iPhone 18 Fold может стоить от 2000 до 2500 долларов.
Складной iPhone за 2000 долларов будет примерно таким же дорогим, как и аналогичные форм-факторы конкурентов, включая Samsung Galaxy Z Fold 7 и Google Pixel 10 Pro Fold. Цена ближе к верхнему пределу в 2500 долларов сделала бы складывающийся iPhone самой дорогой моделью в категории сложных iPhone.

Почему iPhone Fold будет таким дорогим

Согласно отчету, аналитик Fubon Артур Ляо ожидает, что мировые поставки смартфонов в 2026 году сократятся на 4% по сравнению с этим годом до общего количества 1,2 миллиарда единиц.
Продажи смартфонов в Китае составят 275 миллионов единиц, что на 3% меньше. Глобальные поставки iPhone должны составить 234 миллиона в следующем году, что на 4% меньше по сравнению с 2025 годом.
Аналитик пояснил, что рост стоимости компонент станет проблемой для поставщиков смартфонов в следующем году.
Цены на оперативную память на 75% выше в этом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость материалов может возрасти на 5−7% в 2026 году ввиду росту спроса на чипы, память и хранилища.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems