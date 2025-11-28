iPhone Fold: сколько может стоить на момент запуска Сегодня 04:08 — Фондовый рынок

iPhone Fold: сколько может стоить на момент запуска

Apple существенно изменит свой цикл запуска iPhone в следующем году. Бренд может вообще не выпустить iPhone 18 в 2026 году.

Ежегодное сентябрьское мероприятие Apple может представить только три новых модели iPhone вместо обычных четырех, и все три будут премиальными устройствами: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold. Об этом пишет bgr.com

Более дешевые новые iPhone появятся через несколько месяцев, очевидно, вместе с iPhone Air 2 весной 2027 года, согласно последним сообщениям. Именно тогда должен появиться бюджетный iPhone 18e.

Складной iPhone будет самым дорогим из шести новых моделей iPhone, а Investing предлагает начальную цену в 2399 долларов.

Согласно предварительным оценкам цен, iPhone 18 Fold может стоить от 2000 до 2500 долларов.

Складной iPhone за 2000 долларов будет примерно таким же дорогим, как и аналогичные форм-факторы конкурентов, включая Samsung Galaxy Z Fold 7 и Google Pixel 10 Pro Fold. Цена ближе к верхнему пределу в 2500 долларов сделала бы складывающийся iPhone самой дорогой моделью в категории сложных iPhone.

Почему iPhone Fold будет таким дорогим

Согласно отчету, аналитик Fubon Артур Ляо ожидает, что мировые поставки смартфонов в 2026 году сократятся на 4% по сравнению с этим годом до общего количества 1,2 миллиарда единиц.

Продажи смартфонов в Китае составят 275 миллионов единиц, что на 3% меньше. Глобальные поставки iPhone должны составить 234 миллиона в следующем году, что на 4% меньше по сравнению с 2025 годом.

Аналитик пояснил, что рост стоимости компонент станет проблемой для поставщиков смартфонов в следующем году.

Цены на оперативную память на 75% выше в этом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общая стоимость материалов может возрасти на 5−7% в 2026 году ввиду росту спроса на чипы, память и хранилища.

