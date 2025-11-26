Соучредитель Лукойла продал свою долю на $7 млрд Сегодня 21:33 — Фондовый рынок

Соучредитель российского Лукойла Леонид Федун продал обратно компании свою долю в 10% стоимостью примерно $7 млрд.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что российская компания серьезно пострадала от санкций Запада в октябре и начала продавать зарубежные активы.

Уроженец Украины Федун сейчас проживает в Монако и является резидентом страны. По словам двух собеседников, он продал свою долю, которая составляет около 10%, в начале 2025 года назад Лукойлу. Тем самым «тихо избавился» от активов в россии, сказал один из собеседников.

В августе Лукойл заявил, что погасит 76 млн акций (или около 11% своего капитала), выкупленных с рынка в 2024—2025 годах. По расчетам Reuters, основанным на рыночных ценах, стоимость доли Федуна составляла около $7 млрд, хотя не понятно, получил ли он на самом деле эту сумму.

Трое неназванных собеседников сказали, что, несмотря на то, что бывший совладелец Лукойла Вагит Алекперов продолжает активно участвовать в деятельности компании «за кулисами», Федун все же отступил.

У компании от комментариев отказались, а связаться с Федуном западным журналистам не удалось.

