Не соответствуют нормам и несет опасность: почему в ЕС предлагают запретить Shein и Temu

Генеральный директор сети супермаркетов считает, что Shein и Temu должны быть запрещены в Европе до 2028 года.

Об этом пишет Bloomberg

В интервью телеканалу BFM Business TV Филипп Палацци, главный исполнительный директор французской группы супермаркетов Casino Guichard Perrachon SA, заявил, что продукция, которой торгуют два гиганта онлайн-торговли, не отвечает европейским нормам и может нести опасность для потребителей.

Он также отметил, что поток продукции, в частности текстиля и мебели, может означать закрытие малых предприятий в регионе, которые соблюдают местные правила.

«Я считаю, что очень хорошо принять законодательство, прежде чем разрешить Shein и Temu проникнуть на рынок. — Я вижу реальную опасность», — сказал он.

Компания Shein, основанная в Китае, а сейчас базирующаяся в Сингапуре, открыла свой первый магазин в Париже в этом месяце.

Гигант электронной коммерции оказался в центре политической бури во Франции после сообщений о продаже на своей платформе кукол для секса, похожих на детей, и оружия. Франция обратилась с этим вопросом в Европейскую комиссию.

Европа решила законодательно ввести нормы для импорта в регион из Китая до 2028 года. По словам Палацци, пока что этот вопрос решается, Shein и Temu должны быть временно запрещены.

«Заблокируйте их на два года, пока Европа будет принимать законы. — Нам нужно защитить наших розничных торговцев», — сказал ритейлер.

