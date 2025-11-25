Горнолыжный комплекс «Драгобрат» выставили на продажу за $2,75 млн Сегодня 13:32 — Фондовый рынок

Горнолыжный курорт Драгобрат на Закарпатье выставили на продажу за $2,75 млн. Объявление о продаже корпоративных прав ООО Драгобрат появилось на маркетплейсе OLX. Активы курорта на земельном участке площадью 1,7 га оценили в $2,75 млн, что составляет почти 116 млн грн по курсу НБУ.

Объявление опубликовано 18 ноября. Совладелец ООО Драгобрат Иван Зезекало 24 ноября в комментарии Zaxid.net подтвердил намерение продать комплекс.

«Причина продажи в том, что основавшие его владельцы — братья Бидные, к сожалению, умерли. А нам из Полтавы не удобно управлять всем этим, потому что занимаемся другими делами. Бизнес рентабельный — подъемники на Драгобрате не требуют искусственного снега — и именно на этом зарабатываются деньги», — рассказал Иван Зезекало.

Что входит в комплекс

Среди активов компании, выставленных на продажу:

двухэтажное админсооружение и два коттеджа на 16 номеров;

пятиэтажный отель на 33 номера с рестораном;

двухэтажное сооружение (медпункт, игровой зал, общежитие для персонала);

сауна с бассейном;

пункт проката лыжного снаряжения;

три бугильных подъемника (1000, 950 и 260 м) с турникетной системой;

два ратрака, три бульдозера и дизельные генераторы на 120 и 200 кВт;

трансформаторная подстанция на 630 кВА;

автономная система водоснабжения и канализация с очистными сооружениями

В объявлении также указано, что ООО «Драгобрат» имеет свидетельство о праве собственности на земельный участок площадью 1,76 га.

Продают только гостиничный комплект «Драгобрат», а не весь курорт

Как прокомментировал эксперт по туризму, доцент Ужгородского нацуниверситета Александр Коваль в комментарии Укринформу, курорт «Драгобрат» на Закарпатье на самом деле не продают — на продажу выставили только один из гостиничных комплексов с одноименным названием.

«На самом деле на продажу выставили только один гостиничный комплекс — эта новость получила определенный ажиотаж в связи с тем, что комплекс имеет одноименное название с курортом. На Драгобрате есть около сотни заведений размещения, разного размера и уровня комфорта. Всего на курорте есть 3500 койкомест», — пояснил Коваль.

Владельцы и финансовые показатели компании

По данным Опендатабот, компания Драгобрат зарегистрирована в 1993 году в поселке Ясиня Раховского района. С 2024 года предприятием руководит Анастасия Нечитайло, также являющаяся совладелицей. Среди других владельцев Виктор Атаманенко, Надежда Бидная и бизнесмены из Полтавы Иван Иванович Зезекало и Иван Гаврилович Зезекало.

В 2024 году ООО Драгобрат получило более 5,5 млн грн дохода, из которых более 750 тыс. грн составляло чистую прибыль. В компании работает 9 человек, а активы оценивают более чем в 8,4 млн грн.

