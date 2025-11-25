Самые прибыльные банки Украины в 2025 году Сегодня 10:03 — Фондовый рынок

Самые прибыльные банки Украины в 2025 году

Чистая прибыль государственного ПриватБанка по итогам трех кварталов 2025 года увеличилась на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 50,63 млрд грн. Это составляет 42,4% всего финансового результата банковской системы. В тройку самых прибыльных банков вошли также Ощадбанк с показателем 13,88 млрд грн, что на 17,3% больше, чем в прошлом году, а также Райффайзен Банк с результатом 7,33 млрд грн, что на 19,2% превышает показатель прошлого года.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка.

Первая пятерка лидеров

Четвертую позицию в рейтинге сохранил Укрэксимбанк с чистой прибылью 6,96 млрд грн, что на 18,5% больше, чем в прошлом году.

Универсал Банк (monobank), получивший 5,10 млрд грн чистой прибыли, его результат вырос на 27,7% за год. В третьем квартале Универсал Банк по размеру активов обошел УкрСиббанк и поднялся на седьмую позицию среди 60 банков. Пятым стал, получивший 5,10 млрд грн чистой прибыли, его результат вырос на 27,7% за год. В третьем квартале Универсал Банк по размеру активов обошел УкрСиббанк и поднялся на седьмую позицию среди 60 банков.

Позиции с шестой по десятую

ПУМБ с прибылью 4,79 млрд грн, что на 7,6% меньше, чем в прошлом году. Шестое место занялс прибылью 4,79 млрд грн, что на 7,6% меньше, чем в прошлом году.

Укрсиббанк из-за снижения прибыли на 18,5% опустился на седьмую позицию с результатом 4,11 млрд грн.

ОТП Банк, сокративший прибыль на 6,5% до 3,90 млрд грн. Восьмым стал, сокративший прибыль на 6,5% до 3,90 млрд грн.

Укргазбанк с результатом 3,90 млрд грн, что на 16,5% меньше, чем в прошлом году, и Креди Агриколь Банк с прибылью 3,63 млрд грн, что на 29% меньше, чем в прошлом году. Девятое и десятое места заняли соответственнос результатом 3,90 млрд грн, что на 16,5% меньше, чем в прошлом году, ис прибылью 3,63 млрд грн, что на 29% меньше, чем в прошлом году.

Банки с прибылью свыше 1 млрд грн:

более 1 млрд грн за девять месяцев 2025 года заработали Ситибанк с показателем 3,18 млрд грн, что на 13,8% меньше, чем в прошлом году;

Сенс Банк с результатом 2,64 млрд грн, что на 21,9% меньше;

банк Пивденный с прибылью 2,11 млрд грн, что на 7,9% больше;

абанк с результатом 1,22 млрд грн, что на 21,3% больше;

Кредобанк с прибылью 1,10 млрд грн, что на 11% меньше.

Банки с убытком

Первые девять месяцев 2025 года с убытком завершили 11 из 60 банков.

Наибольший убыток получил РВС Банк, который был выведен с рынка в начале ноября. Его результат составил 139,6 млн грн против 10,6 млн грн прибыли в прошлом году. Активы банка сократились на 63% до 1,65 млрд грн.

Вторым по объему убытков стал национализированный ПИН Банк с результатом 44 млн грн, который в прошлом году также понес убыток 34,9 млн грн.

Третьим стал Банк Альянс, получивший 42,6 млн грн убытка, тогда как за аналогичный период прошлого года его прибыль составила 51 млн грн.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на НБУ писал , что платежеспособные банки за девять месяцев 2025 года получили 119,4 млрд грн чистой прибыли. Это на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В третьем квартале прибыль несколько уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. За 2024 год банки получили 91 млрд грн чистой прибыли.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту одобрить во втором чтении и в целом законопроект № 14097, предусматривающий введение в 2026 году ставки налога на прибыль для банков. Законопроект № 14097, который готовится ко второму чтению, содержит две ключевые нормы относительно банков:

временное повышение ставки налога на прибыль предприятий для банков до 50% (на 2026 год);

запрет банкам уменьшать финансовый результат до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.

Что думают об этой инициативе НБУ и банки, рассказываем здесь

