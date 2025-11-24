Производитель хумуса возобновил производство после удара рф по заводу Сегодня 14:19 — Фондовый рынок

Крупнейший производитель хумуса в Украине компания Yofi возобновила производство после того, как в октябре завод пострадал в результате российской атаки по Киеву.

Об этом говорится в сообщении компании.

«Хотим вам сообщить классную новость — мы вернулись! Это были два месяца активной работы по возобновлению производства, чтобы мы снова могли вас радовать нашими вкусными хумусами», — отметили в компании.

Там добавили, что продукция скоро появится по всем сетям супермаркетов Украины.

В октябре рф нанесла удар по заводу производителя хумуса Yofi в Киеве. Из-за значительных повреждений производства поставки продукции были приостановлены.

