Inzhur покупает ТРЦ Sky Park у Dragon Capital

Фонд Inzhur REIT приобретет винницкий ТРЦ Sky Park у компании Dragon Capital за $36 млн (1,5 млрд грн).

Такое разрешение в четверг выдал Антимонопольный комитет Украины (АМКУ), сообщила пресс-служба Inzhur.

Согласно сообщению на сайте комитета, ООО «Инжур Скай» предоставлено разрешение на получение контроля над ООО «Аскор Компани».

«Во-первых, Inzhur покупает ТРЦ за $36 млн: для нас это рекорд, и до появления фонда Inzhur REIT сообщество украинских розничных инвесторов могло о таком только мечтать. Во-вторых, эта покупка — уникальный прецедент для Украины: еще никогда в истории страны крупными и прибыльными ТРЦ не владели более 30 тыс. украинцев. Мы в Inzhur уверены, что это событие действительно изменит правила игры на рынке», — прокомментировал основатель и СЕО Inzhur Андрей Журжий.

Завершение сделки с Dragon Capital ожидается в начале декабря.

Отмечается, что после приобретения ТРЦ Sky Park станет 16 объектом в активах Inzhur REIT. На сегодня общая сумма активов всех фондов Inzhur достигла 4,84 млрд грн, совокупный доход 40 тыс. инвесторов составляет 966,3 млн грн.

Как сообщалось, Dragon Capital приобрел ООО «Аскор Компани», которое управляет ТРЦ Sky Park (общая площадь — 30 тыс. кв. м), в 2018 году.

