Рекордные 119 миллиардов: в Нацбанке рассказали, благодаря чему украинские банки наращивают доходы

Платежеспособные банки за девять месяцев 2025 года получили 119,4 млрд грн чистой прибыли. Это на 1,9% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. В третьем квартале прибыль несколько уменьшилась на 0,3% по сравнению с предыдущим кварталом. За 2024 год банки получили 91 млрд грн чистой прибыли.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Что повлияло на прибыльность

Активное кредитование стало ключевым фактором поддержания доходности банков. Доходность активов в ІІІ квартале выросла, прежде всего, благодаря увеличению доли кредитов в структуре активов. Доходность кредитов выше, чем других видов активов. Доля процентных доходов от кредитов в общих процентных доходах повысилась до 48%. Также возросла доходность вложений в ОВГЗ.

Стоимость фондирования оставалась стабильной. В результате чистая процентная маржа повысилась до 7,8%, а чистый процентный доход увеличился на 16,6% в годовом исчислении.

Чистый комиссионный доход в ІІІ квартале продолжил рост. Показатель увеличился на 8,1% в годовом исчислении.

Операционные расходы хоть и снизились по сравнению с предыдущим кварталом, однако были выше, чем в том же периоде прошлого года. Поэтому показатель операционной эффективности CIR за год несколько ухудшился. Он остался на низком уровне, который держится уже четвертый год подряд, на отметке 40,0%.

Чистая операционная прибыль до отчислений в резервы за девять месяцев 2025 года выросла на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отчисления в резервы второй год подряд остаются умеренными.

Состояние капитала банков и потенциальные риски

Полученная прибыль поддерживает капитал банков и сохраняет их возможности кредитовать. Запасы капитала в банковской системе в целом достаточны, что подтвердила оценка устойчивости банков. В то же время, отдельные учреждения будут выполнять программы капитализации или реструктуризации.

Возможным вызовом станет введение в 2026 году повышенного налога на прибыль по ставке 50%. Совет по финансовой стабильности на заседании 30 октября отметил риски, связанные с повышением налогообложения банков.

Напомним, Finance.ua сообщал, что в октябре Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков. Согласно законопроекту, ставка налога для банков вырастет с 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.

В то же время НБУ выступает против планов Верховной Рады повысить налог на прибыль банков до 50%. Это может привести к дополнительным расходам из бюджета для государственных банков.

12 ноября комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом законопроект № 14097, предусматривающий введение 50% ставки налога на прибыль для банков в 2026 году.

