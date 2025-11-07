0 800 307 555
Повышение налога на прибыль банков до 50% - в чем риски

Совет по финансовой стабильности (СФС) назвал ключевые вызовы для финансового сектора в условиях полномасштабной войны.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Главный риск для финсектора

Национальный банк представил обзор системных рисков. Главным вызовом остается именно война и ее последствия для экономики — в частности, разрушение энергетической инфраструктуры, что сдерживает рост и увеличивает нагрузку на государственный бюджет.
Несмотря на это, банки расширяют кредитование, и доля кредитов в экономике растет. В то же время потребность в более активном финансировании остается значительной — прежде всего для восстановления инфраструктуры, обороноспособности и повышения устойчивости страны.
Члены Совета договорились и дальше оценивать риски финансирования бюджета и при необходимости оперативно реагировать.

Повышение налога на прибыль банков до 50%

РФС отдельно рассмотрела предложение о возможном увеличении ставки налога на прибыль банков до 50% в 2026 году.
Участники заседания согласились, что потенциальный фискальный эффект от этого шага может быть значительно меньше, чем ожидается, а риски — значительными.
Среди рисков назвали:
  • снижение возможностей банков кредитовать ключевые отрасли, в том числе энергетику и оборонно-промышленный комплекс;
  • усложнение приватизации государственных банков и выполнения программ их докапитализации;
  • ухудшение возможности поддерживать устойчивость сети Power Banking и противодействовать оттоку капитала;
  • риски несвоевременного выполнения требований к капиталу в соответствии со стандартами ЕС;
  • нарушение обязательств в рамках Меморандума с МВФ;
  • снижение стимулов к детенизации экономики.

Запуск рынка виртуальных активов: движение ко второму чтению законопроекта

РФС также обсудила подходы к регулированию рынка виртуальных активов. НБУ предложил распределение полномочий между регуляторами и этапность запуска рынка. Стороны согласовали, что ко второму чтению в законопроекте должны быть:
  • четко определены регуляторы рынка;
  • прописан механизм распределения их полномочий;
  • заложен достаточный переходный период для создания инфраструктуры и подзаконных актов.
Напомним, ранее мы сообщали, что в сентябре 2025 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения.
Что касается налогообложения, законопроект предлагает следующий вариант:
  • с 1 января по 31 декабря 2026 года: 5% + 5% с прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;
  • с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
