Повышение налога на прибыль банков до 50% - в чем риски 07.11.2025, 14:04

Совет по финансовой стабильности (СФС) назвал ключевые вызовы для финансового сектора в условиях полномасштабной войны.

Главный риск для финсектора

Национальный банк представил обзор системных рисков. Главным вызовом остается именно война и ее последствия для экономики — в частности, разрушение энергетической инфраструктуры, что сдерживает рост и увеличивает нагрузку на государственный бюджет.

Несмотря на это, банки расширяют кредитование, и доля кредитов в экономике растет. В то же время потребность в более активном финансировании остается значительной — прежде всего для восстановления инфраструктуры, обороноспособности и повышения устойчивости страны.

Члены Совета договорились и дальше оценивать риски финансирования бюджета и при необходимости оперативно реагировать.

Повышение налога на прибыль банков до 50%

РФС отдельно рассмотрела предложение о возможном увеличении ставки налога на прибыль банков до 50% в 2026 году.

Участники заседания согласились, что потенциальный фискальный эффект от этого шага может быть значительно меньше, чем ожидается, а риски — значительными.

Среди рисков назвали:

снижение возможностей банков кредитовать ключевые отрасли, в том числе энергетику и оборонно-промышленный комплекс;

усложнение приватизации государственных банков и выполнения программ их докапитализации;

ухудшение возможности поддерживать устойчивость сети Power Banking и противодействовать оттоку капитала;

риски несвоевременного выполнения требований к капиталу в соответствии со стандартами ЕС;

нарушение обязательств в рамках Меморандума с МВФ;

снижение стимулов к детенизации экономики.

Запуск рынка виртуальных активов: движение ко второму чтению законопроекта

РФС также обсудила подходы к регулированию рынка виртуальных активов. НБУ предложил распределение полномочий между регуляторами и этапность запуска рынка. Стороны согласовали, что ко второму чтению в законопроекте должны быть:

четко определены регуляторы рынка;

прописан механизм распределения их полномочий;

заложен достаточный переходный период для создания инфраструктуры и подзаконных актов.

Напомним, ранее мы сообщали , что в сентябре 2025 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 10225-д о легализации рынка виртуальных активов в Украине и определении правил их налогообложения.

Что касается налогообложения, законопроект предлагает следующий вариант:



с 1 января по 31 декабря 2026 года: 5% + 5% с прибыли, а также курсовая разница на выручку от продажи крипты;

с 1 января 2027 года: 18% + 5% + курсовая разница на прибыль от продажи криптовалюты (разница между ценой покупки и продажи).

