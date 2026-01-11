0 800 307 555
Рейтинг самых сильных паспортов 2026 года

Мир
88
Документы, изданные определенным государством, считаются более «сильными». Речь идет о паспортах, рейтинг которых формируется специальным индексом. В 2026 году первенство среди 199 позиций заняла Мальта — небольшая островная страна и архипелаг в Средиземном море.
Об этом рассказали в консультационной компании по налоговому законодательству и инвестициям Nomad Capitalist.
Вхождение паспорта конкретного государства в глобальный рейтинг отражает международное доверие, геополитические связи и уровень открытости.
Под понятием «сила» подразумевают пять ключевых факторов: безвизовые путешествия, налогообложение, глобальное восприятие, двойное гражданство и личную свободу.

По обновленному Индексу паспортов, в 2026 году первенство завоевала Мальта с рейтингом 109.
Государству удается совмещать гибкий налоговый режим с либеральными правилами двойного гражданства, благодаря чему оно стало привлекательной локацией для предпринимателей, инвесторов и семей, желающих получить доступ к ЕС.
В первую десятку Индекса паспортов 2026 года вошли документы:
  • Мальты;
  • Греции;
  • Ирландии;
  • Румынии;
  • Кипра;
  • Болгарии;
  • Чехии;
  • Италии;
  • Новой Зеландии;
  • Венгрии.
Румынский паспорт стал сенсацией рейтинга, поскольку поднялся с предыдущего 21 места на второе.
Мобильность, отвечающая требованиям ЕС и Шенгенской зоны, а также открытый подход к двойному гражданству, позволили Румынии сократить большой разрыв с западноевропейскими государствами.
На каком месте украинский паспорт

Что касается Украины, то наш паспорт сохранил свою позицию и остался на 73-м месте.
Со временем прогнозируется улучшение благодаря устоявшемуся курсу на евроинтеграцию и дипломатическим усилиям.
Для сравнения, российский документ разместился на 96 месте, а белорусский — на 123-м.

Десять «самых слабых» паспортов мира

Заключили рейтинг паспорта стран с минимальным показателем международного доверия.
«Самыми слабыми» признали документы Йемена, Сомали, Палестины, Ирана, Пакистана, Северной Кореи, Ирака, Эритреи, Сирии и Афганистана (последнее место).
Что интересно, Объединенные Арабские Эмираты возглавляли Индекс паспортов еще несколько лет назад, однако по состоянию на 2026 год опустились на 10 место.
Там до сих пор отсутствует налог на доходы физических лиц, но налог на прибыль предприятий и узкая политика двойного гражданства позволили другим странам сбросить ОАЭ с пьедестала.
По материалам:
Novyny.live
