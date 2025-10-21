Рада поддержала повышение налога на прибыль для банков
Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков.
Об этом сообщили народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и народный депутат Ярослав Железняк. «За» законопроект проголосовали 262 народных депутата.
Налог вырастет до 50%
Согласно законопроекту, ставка налога для банков вырастет с 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.
Железняк отметил, что парламент уже в третий раз принимает аналогичное решение, которое первоначально планировалось как временное только на один год.
Гетманцев уточнил, что документ предусматривает не только повышение ставки, но и запрет на уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.
По его словам, речь идет исключительно о банках, которые во время войны получили рекордную прибыль благодаря высоким учетным ставкам, операциям с государственными ценными бумагами и политике поддержки финансовой стабильности.
«Этот законопроект является временной, но необходимой мерой, которая позволит привлечь часть сверхприбылей банков для финансирования сектора безопасности и обороны без дополнительной нагрузки на граждан или реальный сектор экономики. Это решение о справедливом распределении нагрузки. Банки, получившие наибольшую прибыль, должны помочь государству удержать финансовую устойчивость», — отметил Гетманцев.
Напомним, Национальный банк отмечал, что в случае повторного введения повышенной ставки налога на прибыль для банков (50% вместо действующих 25%) с 2026 года, может возникнуть потребность в докапитализации некоторых государственных банков.
Сейчас в Нацбанке считают эту инициативу опасной, такой, которая подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные последствия не только для банков. НБУ отмечает, что повышение ставки налога может стимулировать банки к «налоговому арбитражу» и снижает мотивацию работать прозрачно.
