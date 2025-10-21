0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рада поддержала повышение налога на прибыль для банков

Казна и Политика
71
Рада поддержала повышение налога на прибыль для банков
Рада поддержала повышение налога на прибыль для банков
Верховная Рада поддержала за основу в первом чтении законопроект № 14097 о повышении налога на прибыль для банков.
Об этом сообщили народный депутат, глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и народный депутат Ярослав Железняк. «За» законопроект проголосовали 262 народных депутата.

Налог вырастет до 50%

Согласно законопроекту, ставка налога для банков вырастет с 25% до 50%. Налогообложение будет действовать с 2026 года до первого квартала 2027 года включительно, и ставка будет начисляться раз в квартал.
Железняк отметил, что парламент уже в третий раз принимает аналогичное решение, которое первоначально планировалось как временное только на один год.
Гетманцев уточнил, что документ предусматривает не только повышение ставки, но и запрет на уменьшение финансового результата до налогообложения на сумму убытков прошлых периодов.
По его словам, речь идет исключительно о банках, которые во время войны получили рекордную прибыль благодаря высоким учетным ставкам, операциям с государственными ценными бумагами и политике поддержки финансовой стабильности.
«Этот законопроект является временной, но необходимой мерой, которая позволит привлечь часть сверхприбылей банков для финансирования сектора безопасности и обороны без дополнительной нагрузки на граждан или реальный сектор экономики. Это решение о справедливом распределении нагрузки. Банки, получившие наибольшую прибыль, должны помочь государству удержать финансовую устойчивость», — отметил Гетманцев.
Читайте также
Напомним, Национальный банк отмечал, что в случае повторного введения повышенной ставки налога на прибыль для банков (50% вместо действующих 25%) с 2026 года, может возникнуть потребность в докапитализации некоторых государственных банков.
Сейчас в Нацбанке считают эту инициативу опасной, такой, которая подрывает доверие к налоговой системе и будет иметь серьезные последствия не только для банков. НБУ отмечает, что повышение ставки налога может стимулировать банки к «налоговому арбитражу» и снижает мотивацию работать прозрачно.
📢 Инвестируйте с умом — выбирайте актуальные проекты с прозрачными условиями на InvestMarket от «Минфин».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems