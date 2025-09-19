Банки снова отдадут половину прибыли в госбюджет Сегодня 08:33 — Казна и Политика

Банки снова отдадут половину прибыли в госбюджет

По итогам 2025 года банки снова будут обязаны уплатить 50% прибыли в государственный бюджет вместо действующей ставки налога в 25%.

Об этом заявили представители Международного валютного фонда во время последнего визита в Украину, когда они встречались с представителями банков, сообщил FinClub один из участников встречи. «Это позиция Фонда», — подчеркнул он.

Встречи миссии МВФ в Украине продолжались с 3 по 10 сентября.

По итогам 2023 и 2024 годов банки платили налог на прибыль по ставке 50% вместо 25%. При этом банкам было запрещено учитывать убытки прошлых лет, включая потери с начала полномасштабного вторжения в рф.

По данным Опендатабот, за первое полугодие 2025 года украинские банки получили 100 млрд грн прибыли. После уплаты 25-процентного налога — 78 млрд грн. В то же время каждый пятый банк убыточный.

