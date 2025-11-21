0 800 307 555
Продажа «РВС Банка»: три потенциальных инвестора подали документы на участие в конкурсе

Три человека уже проявили заинтересованность в выводе с рынка неплатежеспособного РВС Банка и подали документы для получения доступа к открытому конкурсу.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

Варианты урегулирования неплатежеспособного банка

Потенциальным инвесторам и принимающим банкам предлагают три сценария участия в урегулировании ситуации:
  • продажу банка в целом;
  • создание переходного банка с последующей продажей;
  • передачу части активов и обязательств принимающему банку.
Эти варианты направлены на защиту интересов клиентов и они более выгодны, чем ликвидация. Победитель конкурса будет определен по принципу минимальных затрат для системы гарантирования вкладов, вкладчиков и кредиторов.
«В конце концов, участие в урегулировании интересно и инвесторам, и принимающим банкам: для них это масштабирование бизнеса и расширение клиентской базы. Мы опираемся на положительный опыт предыдущих кейсов, в частности Коминвестбанка, часть активов и пассивов которого были переданы в пользу принимающего банка. Это позволило не только сохранить средства вкладчиков-физлиц, но и обеспечить успешное удовлетворение требований кредиторов седьмой очереди — юридических лиц. На начало ноября уровень удовлетворения их требований составил 83%», — рассказала Ольга Билай, директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов.

Сроки конкурса

Предыдущий конечный срок подачи заявок на допуск к участию в открытом конкурсе составляет 21 ноября.
Конкурсные предложения от участников, получивших допуск, принимают до 28 ноября. Законодательство допускает возможность продления этого срока.
Дальнейшие перспективы урегулирования будут зависеть от качества активов, находящихся на балансе неплатежеспособного банка, и от заинтересованности инвесторов.
После предоставления документов на допуск к открытому конкурсу и подписания соглашения о неразглашении информации потенциальные инвесторы и банки могут подробно ознакомиться с состоянием активов и обязательств АО «РВС Банк». Информация размещена в виртуальной и физической комнате. Допуск к участию бесплатный и не предусматривает обязанности подавать конкурсное предложение.

Справка Finance.ua:

  • 4 ноября 2025 года Национальный банк принял решение об отнесении АО «РВС Банк» к категории неплатежеспособных;
  • 5 ноября Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в АО «РВС Банк»;
  • 11 ноября Фонд гарантирования вкладов объявил открытый конкурс с целью выведения с рынка неплатежеспособного «РВС Банка».
По материалам:
Finance.ua
Банки Украины
Место для вашей рекламы
