Доход OpenAI увеличился в 10 раз с момента запуска ChatGPT в 2023 году Сегодня 22:08 — Фондовый рынок

OpenAI умножил доходы в десять раз с момента запуска ChatGPT

Ежегодно доход компании OpenAI после релиза ChatGPT увеличивался в три раза, а за все время — примерно в десять раз.

Об этом пишет Neowin.

Читайте также Маск требует компенсацию от OpenAI на $134 млрд

В течение 2025 года OpenAI активно заключала соглашения по развитию ИИ-инфраструктуры стоимостью сотни миллиардов долларов с NVIDIA, Microsoft, AMD, Oracle и другими партнерами.

В то же время, критики утверждают, что компания не способна генерировать достаточный доход, чтобы оправдать такой масштаб инвестиций.

В ответ финансовый директор OpenAI Сара Фриар заявила, что доход OpenAI за последний год вырос втрое и увеличивается пропорционально мощностям ИИ-инфраструктуры. Эти данные отображают прогресс компании через три года после релиза ChatGPT.

Ежегодно вычислительные мощности компании росли втрое. Суммарно за три года — около в 9,5 раза:

0,2 ГВт в 2023 году;

0,6 ГВт в 2024 году;

примерно 1,9 ГВт в 2025 году.

Доход тоже ежегодно увеличивался втрое, а за все время — примерно в десять раз.

$2 млрд в 2023 году;

$6 млрд в 2024 году;

$20 млрд в 2025 году.

Опираясь на эту динамику, Фриар утверждает, что наличие больших вычислительных мощностей в эти периоды позволило бы ускорить привлечение клиентов и монетизацию.

В 2023 и 2024 годах OpenAI полагалась исключительно на Microsoft в вопросах инфраструктуры.

Читайте также OpenAI запускает конкурента Google Translate

После просмотра условий своего длительного сотрудничества с Microsoft OpenAI теперь сотрудничает с несколькими поставщиками ИИ-инфраструктуры, чтобы удовлетворить спрос.

Фриар отметила, что этот переход от одного провайдера к нескольким позволил компании более уверенно планировать, финансировать и разворачивать новые мощности.

Инфраструктура расширяет то, что мы можем предоставить. Инновации расширяют способности самого интеллекта. Масштабы применения расширяют круг тех, кто может им воспользоваться. Доход финансирует следующий скачок. Именно так интеллект масштабируется и становится фундаментом для мировой экономики. — считает Фриар.

Только в январе стало известно о трех сделках OpenAI: с Cerebras — конкурентом Nvidia — на $10 млрд, приобретение медицинского стартапа Torch и Convogo — ИИ-инструмент для коучинга руководителей, ставший девятой «покупкой» за год.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.