0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Состоялся запуск первого частного фонда для инвестиций в инфраструктуру Украины

Фондовый рынок
87
запуск первого частного фонда для инвестиций в инфраструктуру Украины
запуск первого частного фонда для инвестиций в инфраструктуру Украины
В ходе Всемирного экономического форума состоялось закрытие первого раунда инвестиций Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I — первого в истории Украины фонда, инвестирующего исключительно в инфраструктуру.
Подписание соглашения заверила первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, пишет Минразвития общин.
Читайте также

Подробности

Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I был объявлен в Риме во время проведения Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025). Его общий объем составляет 350 млн евро.
В частности, фонд смог привлечь финансирование ведущих международных финансовых организаций, среди которых ЕБРР, ЕИБ, IFC, Swedfund и IFD.

Что это значит

Закрытие первого раунда инвестиций означает, что уже в скором времени фонд начнет первые инвестиции в области логистики, транспортного сообщения, инфраструктуры и энергетики, которые критически важны для людей, экономики, экспорта, бизнеса и жизни. Вместе с тем, Amber-Dragon продолжает работать над привлечением дополнительного финансирования для восстановления Украины.
Читайте также
«Это событие доказывает: инвестиции в Украину во время войны возможны. И для нас чрезвычайно важно, что средства фонда будут направлены именно на развитие инфраструктуры Украины. Сегодня, когда страна сталкивается с серьезными вызовами для энергетической и транспортной систем, такие инструменты позволяют нам восстанавливаться быстрее и делать логистику и энергетику устойчивой к любым испытаниям».
Эти инвестиции позволят отстраивать инфраструктуру, создавая более устойчивую и современную энергетику, транспорт и логистику, адаптированные к современным потребностям Украины.
По материалам:
Finance.ua
Инвестиции
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems