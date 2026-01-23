Состоялся запуск первого частного фонда для инвестиций в инфраструктуру Украины
В ходе Всемирного экономического форума состоялось закрытие первого раунда инвестиций Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I — первого в истории Украины фонда, инвестирующего исключительно в инфраструктуру.
Подписание соглашения заверила первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум, пишет Минразвития общин.
Amber Dragon Ukraine Infrastructure Fund I был объявлен в Риме во время проведения Международной конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025). Его общий объем составляет 350 млн евро.
В частности, фонд смог привлечь финансирование ведущих международных финансовых организаций, среди которых ЕБРР, ЕИБ, IFC, Swedfund и IFD.
Что это значит
Закрытие первого раунда инвестиций означает, что уже в скором времени фонд начнет первые инвестиции в области логистики, транспортного сообщения, инфраструктуры и энергетики, которые критически важны для людей, экономики, экспорта, бизнеса и жизни. Вместе с тем, Amber-Dragon продолжает работать над привлечением дополнительного финансирования для восстановления Украины.
«Это событие доказывает: инвестиции в Украину во время войны возможны. И для нас чрезвычайно важно, что средства фонда будут направлены именно на развитие инфраструктуры Украины. Сегодня, когда страна сталкивается с серьезными вызовами для энергетической и транспортной систем, такие инструменты позволяют нам восстанавливаться быстрее и делать логистику и энергетику устойчивой к любым испытаниям».
Эти инвестиции позволят отстраивать инфраструктуру, создавая более устойчивую и современную энергетику, транспорт и логистику, адаптированные к современным потребностям Украины.
