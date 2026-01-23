Укрзализныця запускает новый поезд на запад (расписание)
Учитывая стабильно высокий спрос на путешествия с Юга Украины в Карпатский регион, Укрзализныця назначает новый поезд дальнего следования № 26/25 Одесса — Рахов.
Об этом сообщила компания.
Начало курсирования: из Одессы — с 3 февраля с Рахова — с 4 февраля.
Поезд будет курсировать ежедневно.
Расписание движения
Отправление из Одессы — 18:38, прибытие в Рахов — 13:20
Отправление из Рахова — 14:21, прибытие в Одессу — 08:38
Маршрут поезда будет проходить через: Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню, Квасы.
Что есть в поезде
В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.
Билеты
Продажа билетов открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.
Поезд № 26/25 Одесса — Рахов принимает участие в программе «3000 километров по Украине».
Читайте также
Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса на перевозку в Карпатский регион по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд № 255/256 Киев — Рахов.
На ближайшие даты поезд назначен из Киева отправлением 26 и 28 января.
Ранее мы писали, что Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего сообщения.
Справка Finance.ua:
- С 14 декабря Укрзализныця ввела новый график поездов, в частности, для региональных, пригородных и городских рейсов. Среди нововведений — расширение сети путешествий с помощью региональных рейсов.
- Себестоимость средней поездки в пригородном сообщении для Укрзализныци составляет более 300 грн, тогда как пассажиры платят в среднем 15 грн.
Поделиться новостью
Также по теме
Правительство упрощает продажу санкционного имущества россиян
Укрзализныця запускает новый поезд на запад (расписание)
Состоялся запуск первого частного фонда для инвестиций в инфраструктуру Украины
НБУ: 53 финкомпании в Украине получили статус значимых
Обновление графиков: как будут курсировать поезда с 22 января
«Киевстар» в полном блэкауте в нескольких областях