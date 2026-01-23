Укрзализныця запускает новый поезд на запад (расписание) Сегодня 15:46 — Фондовый рынок

Укрзализныця запускает новый поезд на запад (расписание)

Учитывая стабильно высокий спрос на путешествия с Юга Украины в Карпатский регион, Укрзализныця назначает новый поезд дальнего следования № 26/25 Одесса — Рахов.

Об этом сообщила компания.

Начало курсирования: из Одессы — с 3 февраля с Рахова — с 4 февраля.

Поезд будет курсировать ежедневно.

Расписание движения

Отправление из Одессы — 18:38, прибытие в Рахов — 13:20

Отправление из Рахова — 14:21, прибытие в Одессу — 08:38

Маршрут поезда будет проходить через: Подольск, Вапнярку, Жмеринку, Хмельницкий, Тернополь, Львов, Ивано-Франковск, Яремче, Татаров-Буковель, Ворохту, Ясиню, Квасы.

Читайте также Возврат билетов на поезд — какую сумму компенсирует Укрзализныця

Что есть в поезде

В составе поезда будут курсировать вагоны люкс, купейные, плацкартные вагоны с женскими и детскими купе.

Билеты

Продажа билетов открыта в приложении, на сайте и в кассах вокзалов.

Поезд № 26/25 Одесса — Рахов принимает участие в программе «3000 километров по Украине».

Читайте также Укрзализныця запускает платный Wi-Fi в поездах

Кроме того, для удовлетворения повышенного спроса на перевозку в Карпатский регион по отдельным датам будет назначаться дополнительный поезд № 255/256 Киев — Рахов.

На ближайшие даты поезд назначен из Киева отправлением 26 и 28 января.

Ранее мы писали , что Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего сообщения.

Справка Finance.ua:

С 14 декабря Укрзализныця ввела новый график поездов, в частности, для региональных, пригородных и городских рейсов. Среди нововведений — расширение сети путешествий с помощью региональных рейсов.

Себестоимость средней поездки в пригородном сообщении для Укрзализныци составляет более 300 грн, тогда как пассажиры платят в среднем 15 грн.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.