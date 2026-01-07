Укрзализныця запускает платный Wi-Fi в поездах Сегодня 13:18

Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего следования.

Где это будет работать

В поезде «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Рахов доступ к сети теперь получат пассажиры всех вагонов обоих составов поезда.

10 минут бесплатного доступа для каждого позволит протестировать услугу и — в случае необходимости — отправить срочные сообщения.

А полноценный доступ к скоростному интернету в течение поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки , причем 5 Гб — без каких-либо ограничений по скорости.

, причем 5 Гб — без каких-либо ограничений по скорости. Оплату можно произвести онлайн любой платежной картой, Apple Pay или Google Pay.

«Мы знаем, насколько важно оставаться на связи в пути — написать родным, побратимам, поработать, показать детям мультфильм или просто не выпадать из контекста мировых новостей. Именно поэтому мы в тестовом режиме оборудовали один из флагманских поездов Укрзализныци доступом к Wi-Fi», — отметили в пресс-службе.

Как это работает

Технология обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое было протестировано на некоторых дипломатических рейсах Укрзализныци и доказало свою работоспособность в непростых украинских условиях. Вагоны «Гуцульщины» оборудованы партнером без привлечения инвестиций со стороны УЗ.

Что дальше

Если проект будет стабильным, Укрзализныця будет масштабировать его на другие поезда через прозрачный конкурс на поставку услуги. Этот проект реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины. Также напомним, что Укрзализныця при поддержке Министерства цифровой трансформации уже оборудовала доступом к скоростному интернету все свои 16 поездов «Интерсити+».

