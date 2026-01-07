0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця запускает платный Wi-Fi в поездах

60
Укрзализныця запускает платный Wi-Fi в поездах
Укрзализныця запускает платный Wi-Fi в поездах
Укрзализныця расширила пилотный проект «Интернет в поездах» на поезда дальнего следования.
Об этом идет речь в сообщении компании.

Где это будет работать

В поезде «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Рахов доступ к сети теперь получат пассажиры всех вагонов обоих составов поезда.
  • 10 минут бесплатного доступа для каждого позволит протестировать услугу и — в случае необходимости — отправить срочные сообщения.
  • А полноценный доступ к скоростному интернету в течение поездки будет стоить 120 грн без ограничения трафика в сутки, причем 5 Гб — без каких-либо ограничений по скорости.
  • Оплату можно произвести онлайн любой платежной картой, Apple Pay или Google Pay.
«Мы знаем, насколько важно оставаться на связи в пути — написать родным, побратимам, поработать, показать детям мультфильм или просто не выпадать из контекста мировых новостей. Именно поэтому мы в тестовом режиме оборудовали один из флагманских поездов Укрзализныци доступом к Wi-Fi», — отметили в пресс-службе.

Как это работает

Технология обеспечивается современным оборудованием Starlink, которое было протестировано на некоторых дипломатических рейсах Укрзализныци и доказало свою работоспособность в непростых украинских условиях. Вагоны «Гуцульщины» оборудованы партнером без привлечения инвестиций со стороны УЗ.
Читайте также

Что дальше

Если проект будет стабильным, Укрзализныця будет масштабировать его на другие поезда через прозрачный конкурс на поставку услуги. Этот проект реализуется совместно с Министерством развития общин и территорий Украины. Также напомним, что Укрзализныця при поддержке Министерства цифровой трансформации уже оборудовала доступом к скоростному интернету все свои 16 поездов «Интерсити+».
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems