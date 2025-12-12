С 14 декабря Укрзализныця меняет график поездов Сегодня 14:21

С 14 декабря Укрзализныця меняет график поездов

С 14 декабря Укрзализныця вводит новый график поездов, в частности, для региональных, пригородных и городских рейсов.

Среди нововведений — расширение сети путешествий с помощью региональных рейсов. УЗ запускает новые регулярные региональные маршруты на западе страны:

1. Львов — Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего следования, следующие в горы:

№ 808/807 Львов — Ворохта 10:51 — 14:19

№ 808/807 Ворохта — Львов 16:38 — 20:26

№ 810/809 Львов — Ворохта 15:51 — 20:20

№ 810/809 Ворохта — Львов 06:10 — 10:07

2. Львов — Ковель: для комфортного сообщения между западными областями Украины:

№ 840 Львов — Ковель 05:20 — 08:42

№ 841 Ковель — Львов 09:42 — 13:07

№ 842 Львов — Ковель 14:10 — 17:33

№ 843 Ковель — Львов 18:33 — 22:00

3. Житомир — Киев — Конотоп, прямые рейсы в комфортном модернизированном электропоезде

№ 856 Житомир 6:43, Киев 09:03—09:10 , Конотоп 12:32

, Конотоп 12:32 № 855 Конотоп 14:00, Киев 17:33—17:42 , Житомир 19:55

Изменения в движении Киевской городской электрички

Также УЗ восстанавливает движение по полному кольцу и впервые за 3 года меняет график Киевской кольцевой электрички.

Изменения по времени отправления будут в пределах 10 минут до уже привычного расписания.

Актуальное расписание Kyiv City Express появится на официальном сайте 14 декабря: https://kyivcityexpress.uz.gov.ua/

В УЗ говорят, что это позволит лучше скоординировать пересадки из пригородных поездов, а также обеспечить анонсированное тактовое движение поездов дальнего следования во Львов.

Теперь все поезда на Киевском кольцевом маршруте будут максимально новыми: не больше года после капитальной модернизации.

Изменения пригородного движения

Частично изменятся графики, где об этом просили пассажиры. Расписание сформировано с учетом рентабельности, анализа пассажиропотока и моделирования стыковок между поездами дальнего, регионального, пригородного сообщения и с общественным транспортом.

Читайте также Укрзализныця оценила себестоимость пригородных поездок в 300 грн

Кроме того, из важного — все поезда в Киевской агломерации станут 8-вагонными, чтобы гарантированно вместить всех желающих в часы пик и в моменты, когда другой транспорт курсирует с перебоями.

Все изменения пригородных поездов указаны на сайте, необходимо обращать внимание на дату выбранного рейса — необходимо обращать внимание на дату выбранного рейса — https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/

«В следующем году еще больше будем работать над цифровизацией пригородного движения: над новыми возможностями применения УЗ и распространением терминалов самообслуживания. Создаем максимально удобный и безопасный сервис для пассажиров», — говорится в сообщении УЗ.

Ранее мы сообщали , что среди планов УЗ на 2026 год — продолжение модернизации подвижного состава и установка Wi-Fi в спальных поездах.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.