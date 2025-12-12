0 800 307 555
С 14 декабря Укрзализныця меняет график поездов

С 14 декабря Укрзализныця вводит новый график поездов, в частности, для региональных, пригородных и городских рейсов.
Среди нововведений — расширение сети путешествий с помощью региональных рейсов. УЗ запускает новые регулярные региональные маршруты на западе страны:
1. Львов — Ворохта, которые должны разгрузить поезда дальнего следования, следующие в горы:
  • № 808/807 Львов — Ворохта 10:51 — 14:19
  • № 808/807 Ворохта — Львов 16:38 — 20:26
  • № 810/809 Львов — Ворохта 15:51 — 20:20
  • № 810/809 Ворохта — Львов 06:10 — 10:07
2. Львов — Ковель: для комфортного сообщения между западными областями Украины:
  • № 840 Львов — Ковель 05:20 — 08:42
  • № 841 Ковель — Львов 09:42 — 13:07
  • № 842 Львов — Ковель 14:10 — 17:33
  • № 843 Ковель — Львов 18:33 — 22:00
3. Житомир — Киев — Конотоп, прямые рейсы в комфортном модернизированном электропоезде
  • № 856 Житомир 6:43, Киев 09:03—09:10, Конотоп 12:32
  • № 855 Конотоп 14:00, Киев 17:33—17:42, Житомир 19:55

Изменения в движении Киевской городской электрички

Также УЗ восстанавливает движение по полному кольцу и впервые за 3 года меняет график Киевской кольцевой электрички.
  • Изменения по времени отправления будут в пределах 10 минут до уже привычного расписания.
  • Актуальное расписание Kyiv City Express появится на официальном сайте 14 декабря: https://kyivcityexpress.uz.gov.ua/
  • В УЗ говорят, что это позволит лучше скоординировать пересадки из пригородных поездов, а также обеспечить анонсированное тактовое движение поездов дальнего следования во Львов.
Теперь все поезда на Киевском кольцевом маршруте будут максимально новыми: не больше года после капитальной модернизации.

Изменения пригородного движения

Частично изменятся графики, где об этом просили пассажиры. Расписание сформировано с учетом рентабельности, анализа пассажиропотока и моделирования стыковок между поездами дальнего, регионального, пригородного сообщения и с общественным транспортом.
Кроме того, из важного — все поезда в Киевской агломерации станут 8-вагонными, чтобы гарантированно вместить всех желающих в часы пик и в моменты, когда другой транспорт курсирует с перебоями.
Все изменения пригородных поездов указаны на сайте, необходимо обращать внимание на дату выбранного рейса — https://swrailway.gov.ua/timetable/eltrain/
«В следующем году еще больше будем работать над цифровизацией пригородного движения: над новыми возможностями применения УЗ и распространением терминалов самообслуживания. Создаем максимально удобный и безопасный сервис для пассажиров», — говорится в сообщении УЗ.
Ранее мы сообщали, что среди планов УЗ на 2026 год — продолжение модернизации подвижного состава и установка Wi-Fi в спальных поездах.
Светлана Вышковская
По материалам:
Finance.ua
