В этом году 75% опрошенных украинцев будут дарить подарки на новогодние праздники. Это на 6 процентных пункта меньше, чем в декабре 2024 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.
Планы насчет подарков
Подарки будут дарить 75% респондентов, что на 6 пунктов меньше, чем в декабре 2024 года. Среди них 41% будут делать это как обычно, 20% будут покупать подарки только детям, а 14% выберут символические варианты.
Ответы на вопрос «Планируете ли дарить подарки на зимние праздники в этом году?» были такими:
- конечно, буду дарить как всегда, в жизни должен быть праздник 41% (45% в 2024 году);
- в этом году куплю подарки только для детей 20% (21% в 2024 году);
- буду дарить что-то поменьше, но символическое и приятное 14% (15% в 2024 году);
- не буду дарить, все сэкономленные средства по размеру фондам или на ВСУ 14% (8% в 2024 году);
- В этом году не дарю подарки. Буду это делать после победы 11% (столько в 2024 году).
Выходные на зимние праздники
Результаты показали, что 68% украинцев не планируют выходные на зимние праздники. Среди них 40% хотели бы отдохнуть, но без такой возможности. Полноценный отпуск планируют 15% опрошенных.
Ответы на вопрос «Планируете ли выходные на зимние праздники?» распределились так:
- хотел или хотела бы, но не будет такой возможности 40%;
- нет, не планирую и не хотел или не хотела бы 28%;
- да, возьму несколько выходных 17%;
- да, планирую полноценный отпуск 15%.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на исследование Deloitte писал, что 46% украинцев готовы потратить на новогодние подарки не более четверти месячного дохода, а более половины (54%) планирует вложиться в бюджет 1000 — 5000 грн. 18% украинцев начинают покупать подарки еще до декабря, а пик покупок приходится на период с 1 по 24 декабря (62%).
Как говорится в исследовании агентства digital-маркетинга Inweb, 44% опрошенных планируют потратить на праздничные покупки до 25% своего дохода. Украинцы продолжают соблюдать традиции и покупать подарки, но подходят к расходам более обдуманно: выбирают более доступные бренды, активнее используют бонусы и баллы лояльности, покупают наборы или создают подарки своими руками.
