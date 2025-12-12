Будут ли покупать украинцы подарки в этом году — результаты опроса Сегодня 13:02 — Личные финансы

Будут ли покупать украинцы подарки в этом году — результаты опроса

В этом году 75% опрошенных украинцев будут дарить подарки на новогодние праздники. Это на 6 процентных пункта меньше, чем в декабре 2024 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber

Планы насчет подарков

Подарки будут дарить 75% респондентов, что на 6 пунктов меньше, чем в декабре 2024 года. Среди них 41% будут делать это как обычно, 20% будут покупать подарки только детям, а 14% выберут символические варианты.

Ответы на вопрос «Планируете ли дарить подарки на зимние праздники в этом году?» были такими:

конечно, буду дарить как всегда, в жизни должен быть праздник 41% (45% в 2024 году);

в этом году куплю подарки только для детей 20% (21% в 2024 году);

буду дарить что-то поменьше, но символическое и приятное 14% (15% в 2024 году);

не буду дарить, все сэкономленные средства по размеру фондам или на ВСУ 14% (8% в 2024 году);

В этом году не дарю подарки. Буду это делать после победы 11% (столько в 2024 году).

Выходные на зимние праздники

Результаты показали, что 68% украинцев не планируют выходные на зимние праздники. Среди них 40% хотели бы отдохнуть, но без такой возможности. Полноценный отпуск планируют 15% опрошенных.

Ответы на вопрос «Планируете ли выходные на зимние праздники?» распределились так:

хотел или хотела бы, но не будет такой возможности 40%;

нет, не планирую и не хотел или не хотела бы 28%;

да, возьму несколько выходных 17%;

да, планирую полноценный отпуск 15%.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на исследование Deloitte писал , что 46% украинцев готовы потратить на новогодние подарки не более четверти месячного дохода, а более половины (54%) планирует вложиться в бюджет 1000 — 5000 грн. 18% украинцев начинают покупать подарки еще до декабря, а пик покупок приходится на период с 1 по 24 декабря (62%).

Как говорится в исследовании агентства digital-маркетинга Inweb, 44% опрошенных планируют потратить на праздничные покупки до 25% своего дохода. Украинцы продолжают соблюдать традиции и покупать подарки, но подходят к расходам более обдуманно: выбирают более доступные бренды, активнее используют бонусы и баллы лояльности, покупают наборы или создают подарки своими руками.

