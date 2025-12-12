0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будут ли покупать украинцы подарки в этом году — результаты опроса

Личные финансы
39
Будут ли покупать украинцы подарки в этом году — результаты опроса
Будут ли покупать украинцы подарки в этом году — результаты опроса
В этом году 75% опрошенных украинцев будут дарить подарки на новогодние праздники. Это на 6 процентных пункта меньше, чем в декабре 2024 года.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Rakuten Viber.

Планы насчет подарков

Подарки будут дарить 75% респондентов, что на 6 пунктов меньше, чем в декабре 2024 года. Среди них 41% будут делать это как обычно, 20% будут покупать подарки только детям, а 14% выберут символические варианты.
Ответы на вопрос «Планируете ли дарить подарки на зимние праздники в этом году?» были такими:
  • конечно, буду дарить как всегда, в жизни должен быть праздник 41% (45% в 2024 году);
  • в этом году куплю подарки только для детей 20% (21% в 2024 году);
  • буду дарить что-то поменьше, но символическое и приятное 14% (15% в 2024 году);
  • не буду дарить, все сэкономленные средства по размеру фондам или на ВСУ 14% (8% в 2024 году);
  • В этом году не дарю подарки. Буду это делать после победы 11% (столько в 2024 году).

Выходные на зимние праздники

Результаты показали, что 68% украинцев не планируют выходные на зимние праздники. Среди них 40% хотели бы отдохнуть, но без такой возможности. Полноценный отпуск планируют 15% опрошенных.
Ответы на вопрос «Планируете ли выходные на зимние праздники?» распределились так:
  • хотел или хотела бы, но не будет такой возможности 40%;
  • нет, не планирую и не хотел или не хотела бы 28%;
  • да, возьму несколько выходных 17%;
  • да, планирую полноценный отпуск 15%.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на исследование Deloitte писал, что 46% украинцев готовы потратить на новогодние подарки не более четверти месячного дохода, а более половины (54%) планирует вложиться в бюджет 1000 — 5000 грн. 18% украинцев начинают покупать подарки еще до декабря, а пик покупок приходится на период с 1 по 24 декабря (62%).
Как говорится в исследовании агентства digital-маркетинга Inweb, 44% опрошенных планируют потратить на праздничные покупки до 25% своего дохода. Украинцы продолжают соблюдать традиции и покупать подарки, но подходят к расходам более обдуманно: выбирают более доступные бренды, активнее используют бонусы и баллы лояльности, покупают наборы или создают подарки своими руками.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems