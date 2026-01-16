Возврат билетов на поезд — какую сумму компенсирует Укрзализныця Сегодня 20:12 — Личные финансы

Возврат билетов на поезд — какую сумму компенсирует Укрзализныця

Пассажирам поездов следует знать: Укрзализныця возвращает часть стоимости билетов. При этом важно понимать правила и сроки таких возвратов.

Рассказываем, как вернуть билеты на внутренние направления.

Возврат билетов УЗ

В компании объяснили, что пассажир при покупке билета платит:

плацкарту — часть проездного документа (билета), часть стоимости проезда, которая удостоверяет право пассажира на занятие отдельного нумерованного места в железнодорожном вагоне;

НДС;

комиссионный сбор;

сбор за постель;

ставку.

Сумма возврата зависит от того, сколько времени остается до отправления поезда:

если пассажир возвращает билет не менее чем за 24 часа до отправления поезда — ему выплачивается полная стоимость билета и плацкарты ;

; сданный от 24 до 6 часов до отправления рейса билет: пассажиру вернется полная стоимость билета и 50% стоимости плацкарты ;

; за менее 6 часов до отправления поезда пассажиру возвращается только стоимость билета без плацкарты, НДС, комиссионного сбора, сбора за постель и ставки.

Однако в компании отмечали, что в случае возврата проездных документов по вине перевозчика, пассажиру возвращаются в полном объеме средства, уплаченные им при покупке проездного документа, в том числе за услуги, связанные с резервированием мест.

Уплаченные за билет средства вернутся в течение 30 рабочих дней на ту карту, которой вы оплатили билет.

Ранее мы сообщали , что «Укрзализныця» обновила все графики движения поездов, по которым перевозки будут осуществляться уже с 22 января.

