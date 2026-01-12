«Укрзализныця» в ближайшие недели введет динамичные цены на билеты Сегодня 17:20 — Казна и Политика

«Укрзализныця» в ближайшие недели введет динамичные цены на билеты

Решение о введении динамического ценообразования в вагонах СВ вступит в силу в ближайшие недели.

Об этом сообщил глава правления АО «Укрзализныця» Александр Перцовский во время общения с журналистами, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Перцовского, компания готовит комплекс инструментов гибкого тарифообразования для премиального сегмента перевозок.

«Целый ряд инструментов гибкого тарифообразования премиального сегмента перекрывает расходы на программу УЗ-3000 и даже дает нам люфт в несколько сотен миллионов гривен в плюс», — отметил он, не раскрывая деталей.

Председатель правления напомнил, что в рамках программы УЗ-3000 предлагается ограниченное количество мест. С момента запуска программы в начале декабря было реализовано около 80 тыс. мест со средним чеком на уровне 300−400 грн.

Финансовый эффект и реальные потери доходов

Перцовский подчеркнул, что фактические недополученные доходы от бесплатных билетов меньше, чем номинальные расчеты. По его словам, большинство пассажиров, которые воспользовались программой, не совершали бы поездку по стандартным тарифам, а в пиковые периоды программа не действовала.

Он также подчеркнул, что положительный финансовый эффект для «Укрзализныци» будет обеспечиваться не только из-за гибкого тарифообразования, но и системного механизма компенсации пассажирских перевозок (PSO). Разработать этот механизм планируется в течение первого квартала 2026 года.

Министерство финансов даже настроено ускорить этот процесс, добавил Перцовский.

Что известно о программе «УЗ-3000»

Кабинет министров постановлением № 1555 от 2 декабря 2025 года разрешил Министерству развития общин и территорий в рамках реализации программы «Укрзализныци» по бесплатным перевозкам до 3000 км в 2026 году на одного человека пересмотреть тарифы на платные перевозки.

Речь идет, в частности, о возможности повышения тарифов на вагоны СВ и первого класса и привязке стоимости билетов к срокам продажи и спроса.

Тогда Перцовский сообщил журналистам, что благодаря этим изменениям компания рассчитывает на введение с середины января 2026 года динамичного ценообразования на СВ и 1-й класс — ценообразования в зависимости от того, когда именно берется билет и насколько популярен маршрут.

В постановлении приведен более широкий инструментарий компенсаторов программы «3000». Он, в частности, включает усовершенствование тарифов на перевозку пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом в международном и внутреннем сообщении и введение новых услуг, связанных с перевозкой пассажиров, а также изменения условий возврата проездных и перевозочных документов и платежей за них.

Кроме того, постановление предоставляет Минразвития права на либерализацию коэффициентов фирменности вагонов для формирования стоимости плацкарты на проезд в указанных вагонах; установление коэффициентов стоимости билета и плацкарты в зависимости от сроков продажи, коэффициентов населенности в зависимости от наличия свободных мест в продаже до даты отправления поезда.

На первом этапе программы «УЗ-3000», который заработал в начале декабря, бесплатные билеты появились на более чем 20 поездах, следующих из/в прифронтовые города и регионы. По программе предоставляются свободные места в плацкарте и купе региональных поездов и во 2-м классе поездов «Интерсити».

Второй этап, согласно постановлению, должен заработать после создания механизма PSO, компенсирующего разницу между доступными тарифами для пассажиров и реальной себестоимостью перевозок.

