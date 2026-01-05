«Укрзализныця» приостановила продажу билетов на некоторые рейсы после 21 января
В «Укрзализныце» сообщили о корректировке расписания движения поездов из-за осложнений на железнодорожном участке в районе Фастова, недавно подвергшемся российским обстрелам. В настоящее время приостановлена продажа билетов на ряд рейсов.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».
Когда возобновят продажу билетов
У перевозчика отметили, что новые расписания будут готовы к концу суток 7 января. Продажу билетов планируют открыть утром 8 января:
- внутренние рейсы с 08:00;
- международные рейсы с 09.00.
Коррективы связаны с необходимостью безопасного объезда фастовского участка, а также изменением интенсивности движения на отдельных отрезках путей.
Когда поезда будут курсировать по новым графикам
По обновленным расписаниям украинские поезда начнут курсировать с 22 января. До этого времени возможны задержки в пределах 1−2 часов в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке.
Что известно об обстреле и повреждении инфраструктуры
В ночь на 6 декабря россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Под атакой оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В Фастове был разрушен вокзал, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в других регионах.
Местные власти вместе с «Укрзализныцей» приняли решение построить новый вокзал вместо разрушенного.
