«Укрзализныця» приостановила продажу билетов на некоторые рейсы после 21 января

В «Укрзализныце» сообщили о корректировке расписания движения поездов из-за осложнений на железнодорожном участке в районе Фастова, недавно подвергшемся российским обстрелам. В настоящее время приостановлена ​​продажа билетов на ряд рейсов.
Об этом сообщила пресс-служба «Укрзализныци».

Когда возобновят продажу билетов

У перевозчика отметили, что новые расписания будут готовы к концу суток 7 января. Продажу билетов планируют открыть утром 8 января:
  • внутренние рейсы с 08:00;
  • международные рейсы с 09.00.
Коррективы связаны с необходимостью безопасного объезда фастовского участка, а также изменением интенсивности движения на отдельных отрезках путей.

Когда поезда будут курсировать по новым графикам

По обновленным расписаниям украинские поезда начнут курсировать с 22 января. До этого времени возможны задержки в пределах 1−2 часов в зависимости от интенсивности движения на Фастовском участке.

Что известно об обстреле и повреждении инфраструктуры

В ночь на 6 декабря россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины.
Под атакой оказались объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Киевской, Черниговской, Львовской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областях. В Фастове был разрушен вокзал, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры в других регионах.
Местные власти вместе с «Укрзализныцей» приняли решение построить новый вокзал вместо разрушенного.
