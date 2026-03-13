«Скифское золото» не дает покоя рф: открыли дело против Украины и Нидерландов — детали Сегодня 14:12 — Мир

«Скифское золото» не дает покоя рф: открыли дело против Украины и Нидерландов — детали

Следственный комитет россии возбудил уголовное дело о «хищении и невозврате» культурных ценностей так называемой крымской коллекции, известной как «скифское золото».

Об этом сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Производство открыли против должностных лиц органов власти Нидерландов, Украины и археологического музея Алларда Пирсона.

Чиновник заявила, что дело касается 565 музейных предметов, экспонированных на выставке в Нидерландах в 2013 году. По ее словам, страховая стоимость этой коллекции превышает 117 миллионов рублей, что составляет около 35,1 миллиона гривен.

«Должностные лица органов власти Королевства Нидерланды, Украины и музея Алларда Пирсона похитили, безвозмездно изъяв в свою пользу все указанные музейные предметы, являющиеся культурными ценностями, и передали их на Украину, не вернув на территорию рф», — заявила Петренко.

Справка Finance.ua:

«Скифское золото» — это коллекция археологических артефактов из крымских музеев, которые в 2013 году вывезли в Нидерланды для выставки «Крым — золотой остров в Черном море». После оккупации Крыма россией в 2014 году экспонаты остались в Амстердаме, что повлекло за собой многолетний судебный спор.

Украина и музеи оккупированного полуострова почти десять лет судились в судах Нидерландов о праве на коллекцию. 9 июня 2023 г. Верховный суд Нидерландов обязал музей Алларда Пирсона передать экспонаты Национальному музею истории Украины.

В ноябре 2023 года «Скифское золото» вернулось в Украину. Из Нидерландов в Украину передали артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке «Крым: золото и тайны Черного моря». Музей Алларда Пирсона передал артефакты в Национальный музей истории Украины: именно там они будут храниться до деоккупации Крыма.

