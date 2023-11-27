«Скифское золото» вернулось в Украину — Finance.ua

«Скифское золото» вернулось в Украину Сегодня 13:10

«Скифское золото» вернулось в Украину, Фото: Національний музей історії України

Из Нидерландов в Украину передали артефакты из четырех музеев Крыма, представленных на выставке «Крым: золото и тайны Черного моря».

Об этом сообщил Национальный музей истории Украины.

Музей Алларда Пирсона передал артефакты в Национальный музей истории Украины: именно там они будут храниться до деоккупации Крыма.

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В ноябре предметы из крымских музеев прошли независимую проверку, после чего их тщательно упаковали в соответствии с музейными правилами. Затем артефакты перевезли в Киев. Речь идет о 565 предметах, это, в частности, античные скульптуры, скифские и сарматские украшения, китайские лаковые шкатулки, которым две тысячи лет. Сейчас специалисты обследуют положение этих вещей.

«Во время юридических споров наш музей был определен как место хранения коллекций крымских музеев. Это означает, что со своей стороны музей приложит максимум усилий для их сохранения и для того, чтобы граждане и гости Украины смогли их увидеть. Вместе с тем, поскольку коллекция получила международный политический резонанс, ее состояние и дальнейшая судьба будут отныне под пристальным вниманием мира, что, в свою очередь, возлагает ответственность на всех, кто стоял за политическим решением по возвращению коллекции в воюющую Украину, чтобы обеспечить ей беспрецедентную охрану, а также соответствующую экономическую поддержку Национальному музею истории Украины», — заявил генеральный директор Национального музея истории Украины Федор Андрощук.

Справка Finance.ua:

в июне стало известно, что Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Амстердама, что экспонаты выставки «Крым. Золотой остров в Черном море», известные как «скифское золото», должны быть возвращены Украине. Таким образом, Верховный суд Нидерландов подтвердил решение Апелляционного суда Нидерландов, вынесенное в октябре 2021 года;

после оккупации россией Крыма нидерландская сторона отказалась возвращать экспонаты крымским музеям, мотивируя отказ тем, что брала их от Украины.

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УНІАН По материалам:

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