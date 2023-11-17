Испанцы вернули Украине скифское золото стоимостью 60 миллионов евро (видео) — Finance.ua

Испанцы вернули Украине скифское золото стоимостью 60 миллионов евро (видео) Сегодня 13:10 — Казна и Политика

Испанцы вернули Украине скифское золото стоимостью 60 миллионов евро (видео)

Золотые серьги, броши, пекторали и другие украшения скифов передала Национальная полиция Испании. Стоимость драгоценностей — 60 миллионов евро.

По данным правоохранителей, речь идет об 11 ювелирных изделиях, которые были выставлены в 2009—2013 годах в одном из киевских музеев. В 2016 году их контрабандой вывезли из страны.

Артефакты изъяли в результате международной спецоперации в Мадриде, пишет «Утро Дома». Об этом говорится в видео:

Испанские полицейские арестовали пятерых контрабандистов, продававших скифское золото. Трое из них — это граждане Испании, двое — украинцы. Злоумышленники вывозили драгоценности из Украины в Европейский Союз с 2014 по 2020 годы.

«Первые расследования начались, когда агенты Национальной полиции Испании узнали, что серию чрезвычайно ценных золотых артефактов продает гражданин Украины, проживающий в Мадриде. В 2021 году следователи изъяли у подозреваемого золотой пояс с головами баранов. Именно его украинец продал мадридскому бизнесмену», — комментирует Национальная полиция Испании Ана Рамон.

Далее испанские стражи порядка в сотрудничестве со Службой безопасности Украины отследили еще несколько ценных предметов, которые с 2009 по 2013 годы выставлялись в одном из киевских музеев.

«Эти драгоценности невозможно было продать через обычные законные каналы. В частности, через аукционные комнаты. Поэтому злоумышленники включали их в капитал различных коммерческих компаний, созданных специально для того, чтобы облегчить их коммерциализацию группой инвесторов», — добавляет Ана Рамон.

Изъятые у преступников одиннадцать золотых артефактов арестовали и отправили на экспертизу, чтобы определить их принадлежность к украинскому культурному наследию. Эксперты подтвердили, что драгоценности действительно имеют историческую и культурную ценность.

Большая ажурная пектораль в виде четырех жгутов с изображением животных и растений — это нагрудное украшение скифского царя. В золотом флаконе с сердоликом скифы хранили ароматические масла. Украинские археологи говорят, что переданные испанцами драгоценности, созданные скифской цивилизацией, относятся к известнейшим историческим достояниям Украины.

Скифское золото, хранившееся в украинских музеях на оккупированных россиянами территориях, было разграблено агрессором с началом Великой войны. Ущерб от разграбления россией художественного наследия Украины оценивают в сотни миллионов евро.

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