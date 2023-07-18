«Скифское золото» будут хранить в киевском музее — Finance.ua

«Скифское золото» будут хранить в киевском музее Сегодня 19:33 — Казна и Политика

«Скифское золото» будут хранить в киевском музее

Коллекцию «скифского золота» собираются хранить в национальном музее, расположенном в Киеве, сообщила во время брифинга заместитель министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева, передает агентство УНН

Часть выставки, которая была представлена в музее Алларда Пирсона и включала в себя предметы из крымских музеев, Керченского историко-культурного заповедника, Центрального Музея Тавриды, ценные предметы, значительную часть из которых составляли археологические находки с территории Крыма периода независимости после 1991 года, вернется в Украину.

«Место ее хранения предварительно определено, согласно приказу Министерства культуры и информационной политики „Национальный музей истории Украины“. Детали пока не разглашаем», — заявила Чуева.

9 июня Верховный суд Нидерландов постановил, что «скифское золото» должно быть возвращено Украине.

«Скифское золото» — экспонаты из крымских музеев, которые передавались на выставку в Амстердам в 2014 году. Все эти годы коллекция хранилась в музее Алларда Пирсона.

26 января спикер российского парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что музеи аннексированного россией Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на решение о возвращении коллекции так называемого «скифского золота» Украине.

УНН По материалам:

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