В Испании конфисковали похищенное из Украины «скифское золото» на 60 млн евро — Finance.ua

В Испании конфисковали похищенное из Украины «скифское золото» на 60 млн евро Сегодня 17:10 — Мир

В Испании конфисковали похищенное из Украины «скифское золото» на 60 млн евро

Испанская полиция сообщила о конфискации похищенных из Украины старинных золотых изделий стоимостью 60 миллионов евро после того, как правоохранители поймали воров при попытке продать их в Мадриде.

Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters

Детали: По данным правоохранителей, речь идет об 11 предметах, в общей сложности ювелирных изделиях, включая сложные бусы, браслеты и серьги, которые датируются греко-скифским периодом между 8-м и 4-м веками до нашей эры.

Украшения были выставлены в одном из киевских музеев в 2009—2013 годах, а в 2016 году они были вывезены контрабандой из Украины, говорится в заявлении полиции Мадрида.

Как отмечают правоохранители, на артефакты были подделаны документы, чтобы выглядело так, будто они принадлежат украинской православной церкви. В полиции не уточняют, о какой именно церкви идет речь.

В рамках расследования, которое началось в 2021 году, были арестованы три гражданина Испании и два гражданина Украины, после того как один из экспонатов — золотой пояс с головами баранов — был продан на частном аукционе в Мадриде.

По сообщению Нацполиции Испании, все экспонаты сейчас изучаются в Национальном археологическом музее и Институте культурного наследия Испании, поэтому расследование остается открытым.

Справка Finance.ua:

Сообщалось, что коллекция «скифского золота», которая была выставлена ​​в музее в Нидерландах в 2014 году, когда россия оккупировала Крым, уже в ближайшее время вернется в Украину.

9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе «скифского золота» и постановил передать его Украине.

Економічна Правда По материалам:

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