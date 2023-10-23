В Испании конфисковали похищенное из Украины «скифское золото» на 60 млн евро — Finance.ua
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В Испании конфисковали похищенное из Украины «скифское золото» на 60 млн евро

Мир
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В Испании конфисковали похищенное из Украины «скифское золото» на 60 млн евро
В Испании конфисковали похищенное из Украины «скифское золото» на 60 млн евро
Испанская полиция сообщила о конфискации похищенных из Украины старинных золотых изделий стоимостью 60 миллионов евро после того, как правоохранители поймали воров при попытке продать их в Мадриде.
Об этом пишет «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.
Детали: По данным правоохранителей, речь идет об 11 предметах, в общей сложности ювелирных изделиях, включая сложные бусы, браслеты и серьги, которые датируются греко-скифским периодом между 8-м и 4-м веками до нашей эры.
Украшения были выставлены в одном из киевских музеев в 2009—2013 годах, а в 2016 году они были вывезены контрабандой из Украины, говорится в заявлении полиции Мадрида.
Как отмечают правоохранители, на артефакты были подделаны документы, чтобы выглядело так, будто они принадлежат украинской православной церкви. В полиции не уточняют, о какой именно церкви идет речь.
В рамках расследования, которое началось в 2021 году, были арестованы три гражданина Испании и два гражданина Украины, после того как один из экспонатов — золотой пояс с головами баранов — был продан на частном аукционе в Мадриде.
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По сообщению Нацполиции Испании, все экспонаты сейчас изучаются в Национальном археологическом музее и Институте культурного наследия Испании, поэтому расследование остается открытым.

Справка Finance.ua:

  • Сообщалось, что коллекция «скифского золота», которая была выставлена ​​в музее в Нидерландах в 2014 году, когда россия оккупировала Крым, уже в ближайшее время вернется в Украину.
  • 9 июня Верховный суд Нидерландов поддержал решение предыдущей инстанции по делу о судьбе «скифского золота» и постановил передать его Украине.
По материалам:
Економічна Правда
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